¡Sorpresa total! Las fotos de los ensayos de Tini Stoessel con el elenco de Margarita en la previa del festival FUTTTURA

Tini Stoessel vive la cuenta regresiva para FUTTTURA, el festival que agotó siete funciones en Tecnópolis y que promete repasar toda su carrera, desde Violetta hasta sus últimos hits. La cantante encendió a sus seguidores al mostrar por primera vez postales de sus ensayos y, como si fuera poco, las redes empezaron a estallar con un detalle que no pasó desapercibido.

Mientras Tini ensayaba con su equipo de bailarines y músicos, el elenco de Margarita , la tira juvenil de Cris Morena que es el spin-off de Floricienta, compartió imágenes en un espacio idéntico. De inmediato, los fans concluyeron lo que parecía evidente: serán los teloneros oficiales de las siete noches de FUTTTURA.

Los fans ya se emocionaron.

“Las emotihadas van a ser teloneras de Tini!!!”, escribieron las cuentas de seguidores, celebrando la fusión de dos fenómenos que ya marcan a toda una generación.

Los detalles sobre FUTTTURA, el festival de Tini Stoessel

El elenco de Margarita está integrado por Mora Bianchi y otros jóvenes talentos que vienen pisando fuerte en la actuación argentina. Sus nombres resuenan en la escena emergente por su frescura, energía y conexión con el público adolescente, lo que los convierte en la antesala ideal para un show tan masivo como el de Tini Stoessel.

Las fotos que compartió la cantante.

En las fotos se los ve relajados, sonriendo y disfrutando de la preparación en equipo. Esa química sobre el escenario ya conquistó a los espectadores en cada función de la obra, y ahora tendrá la chance de brillar frente a miles de personas en Tecnópolis.

El elenco de Margarita ensayando en el mismo lugar de Tini.

Por su parte, Tini se mostró enfocada y enérgica durante los ensayos. Con un look deportivo de Under Armour, remera ajustada, bermuda gris y zapatillas blancas, dejó ver su costado más profesional y exigente, siempre atenta a cada detalle del show.

Tini twitteó sobre FUTTTURA.

En Twitter, la artista expresó su entusiasmo por lo que se viene: “No caigo lo poco que falta para FUTTTURA, dios mío”, escribió, reflejando la ansiedad de sus seguidores que ya cuentan los días para vivir el festival.