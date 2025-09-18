María Becerra mostró su rutina de skincare e hizo una confesión que sorprendió a todos: “Me hice...”

María Becerra volvió a conquistar a sus fans, esta vez lejos de los escenarios y las giras. La cantante argentina participó en la cuenta de TikTok de Vogue España, donde mostró su rutina de skincare y maquillaje. En pocas horas, el video superó los 62 mil “me gusta” y generó cientos de comentarios.

Con su estilo relajado y cercano, María explicó cómo limpia, hidrata y prepara su piel antes de un look de noche. “Para mí el skincare es súper relajante, más que nada a la noche cuando termino mi día. Es como un momento de amor propio”, contó mientras se aplicaba un gel limpiador y un serum con ácido salicílico.

La cantante se mostró a cara lavada.

La confesión inesperada de María Becerra mientras se maquillaba

La artista de 25 años, que hoy brilla en la música urbana y lleva el título de “La Nena de Argentina”, también se animó a reírse de sus inicios en el maquillaje. Recordó una anécdota que sorprendió a sus seguidores: “Su maquilladora la odia y me hice yo el maquillaje ese día”, lanzó entre risas, admitiendo que en sus primeros shows prefería arreglarse sola aunque todavía estaba aprendiendo.

El video no solo mostró su técnica para lograr un maquillaje “glowy” y duradero, sino también su costado más íntimo. María reveló que no disfruta de salir a bailar ni de los boliches: “Detesto salir a bailar, no me gusta. Prefiero hacerla chill en mi casa con amigos”. Además, confesó que es muy cuidadosa con sus oídos y que evita el exceso de ruido.

Así quedó el maquillaje de María.

La cercanía de sus palabras hizo que los fans la llenaran de mensajes de apoyo y humor. Muchos destacaron que, a pesar de grabar para Vogue, María usó sus propios productos y no hizo ninguna mención a la marca. Otros recordaron con ternura sus primeros intentos de seguir tutoriales coreanos de maquillaje.

Entre los comentarios más celebrados aparecieron frases como: “Es una mina súper transparente con los pies sobre la tierra. Me cae muy bien, es una genia" y “Como tenerme callada 18 minutos”. Una vez más, Becerra demostró que no solo brilla en la música: también tiene el poder de transformar lo cotidiano en un momento viral.