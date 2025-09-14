Emilia Mernes vive un presente soñado en su carrera musical. Tras consagrarse como una de las artistas más escuchadas de la Argentina y romper récords con sus giras, la entrerriana cerró su Emilia Tour con un show a pura emoción en Nueva York. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fans fue el momento en que la cantante se quebró en lágrimas arriba del escenario.

Las imágenes, compartidas por los propios asistentes al recital, muestran a Emilia vestida con un imponente body plateado repleto de brillos mientras canta con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. Rápidamente, los videos se hicieron virales en Twitter y TikTok, donde los seguidores expresaron preocupación, aunque también destacaron la entrega y sensibilidad de la artista.

Las emotivas palabras de Emilia Mernes tras el fin de su gira

A través de su cuenta de Instagram, Emilia intentó poner en palabras lo que vivió en los últimos meses. “No se puede explicar lo que sentimos en estos últimos shows, después de más de un año y medio de gira. Me quedo con cada abrazo, cada mirada, cada ciudad, con cada uno de ustedes. Voy a extrañar escucharlos gritar las canciones y llorar con ellas también”, escribió.

La cantante reconoció que todavía le cuesta asimilar todo lo que logró con esta gira internacional: “Sé que con los días todo me irá bajando de a poco y recién ahí podré poner en palabras esto que siento. Mientras tanto, solo puedo agradecerle a este equipo de profesionales de otro planeta y, sobre todo, de personas increíbles, por acompañarme en este viaje que cambió mi vida para siempre”.

Las palabras de Emilia Mernes tras el fin de su gira.

Además, Mernes se tomó un momento para dirigirse a sus fans, quienes la acompañaron fielmente en cada ciudad: “Y a ustedes del otro lado, gracias por estar en cada paso, por la fuerza, el amor y por hacerme sentir que lo mejor todavía está por venir”.