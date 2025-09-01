Emilia Mernes atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Con su “Emilia Tour 2025” agotando entradas en distintas ciudades de Latinoamérica, la cantante se presentó en Monterrey con un show a pura energía, looks deslumbrantes y un gesto que no pasó inadvertido.

En medio del recital, Emilia tomó el micrófono y, en un tono chillón, repitió varias veces: “Amoooor, amooor”. La frase desató risas y aplausos del público, pero en redes sociales muchos interpretaron la escena como una imitación directa de Ángela Aguilar.

El video viral de Ángela Aguilar por el que surge la burla de Emilia Mernes

La comparación surge a raíz de un video viral de Ángela Aguilar, publicado semanas atrás, donde felicitaba a los Premios Juventud por su aniversario número 21. Vestida de blanco y recién casada con Christian Nodal, la artista mexicana cerró el clip con un agudo “amooor” al llamar a su pareja, un gesto que rápidamente se transformó en meme.

El parecido entre esa escena y la imitación de Emilia fue inmediato para los fans, que no tardaron en viralizar el momento. El comentario que acompañaba el video en TikTok fue contundente: “@emilia se burla de la persona indeseable de México, la amamos”.

En el escenario, la argentina lució un impactante look blanco con brillos, plumas y botas al tono, reforzando la impronta de diva pop que viene construyendo. Su estilismo también fue objeto de elogios en redes, donde destacaron la producción de cada detalle del show.

El look de Emilia para sus shows de México.

La imitación generó dos posturas claras: quienes aplaudieron el humor de Emilia y celebraron el gesto como parte del show, y quienes lo vieron como una provocación hacia Aguilar.