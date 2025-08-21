Emilia Mernes explicó por primera vez por qué no habla de política: “Me siento subestimada”

Emilia Mernes es una de las cantantes argentinas que está en el mejor momento de su carrera. La artista entrerriana recorre el mundo con sus canciones y es reconocida en todos lados, pero esto también trae como consecuencias constantes críticas que van más allá de sus letras y se centra en su actitud, estilo y forma de ser.

Incontables son las veces en que la artista de Nogoyá fue tendencia en redes sociales por sus palabras, sus canciones o cualquier tema relacionado con su nombre. El momento que más viral se volvió fue cuando le preguntaron por política y ella no respondió, sino que alguien de su equipo habló en su lugar, esto llevó a que durante días fuera atacada por no vincularse a temáticas del país.

Al comienzo de año, Emilia anunció su gira por varios países y en una conferencia de prensa, un periodista quiso saber la opinión de la artista con respecto a las medidas que tomó Javier Milei sobre la cultura, en ese momento la cantante se queda “tiesa” con una sonrisa y mira a alguien de su equipo para que intervenga. Este se limitó a responder: “No vamos a hablar de política”.

Emilia Mernes en la actualidad.

El video se volvió viral y recibió críticas de todo tipo, ya que la acusan de no involucrarse en temas del país y solo ser un “producto”. Emilia Mernes habló por primera vez del hecho y expuso cómo se siente hoy después de todo el hate que recibió.

Emilia Mernes habló de por qué no quiso responder a temas de política

“A veces, vuelvo atrás y digo: ‘¿Por qué hice esto?’. Por ejemplo, eso me re pasa con la pregunta de política que no respondí y quedé tiesa como el meme“, expresó la artista en el pódcast Hablando de algo con alguien.

"No tenía la respuesta porque estaba fuera de situación y tampoco estaba al tanto de lo que estaba pasando porque venía de gira por España y promocionando el disco", agregó Emilia sobre ese momento polémico.

Emilia Mernes

Luego, la artista reflexionó y comentó: “La verdad es que no me sentía capacitada para dar una respuesta y contestó una persona por mi. Y okay...no está bien“.

En la misma línea, la famosa resaltó que no está mal no saber de algunos temas: “A veces, está bien decir: ‘sobre esto no sé’ o ‘sobre política no sé’“.

“Pero estoy muy conectada con la realidad y lo que pasa en mi país. Mis papás están jubilados, mi familia es trabajadora y yo estudié en universidad pública. Me interpela lo que pasa en mi país, pero el problema es que me piden una explicación o respuesta a mí y yo no tengo esas respuestas. Hago lo que tengo con lo que tengo y siempre trato de poner mi grano de arena", comentó la artista.

“Me siento muy subestimada y si bien, sé qué muchas de las cosas que me dicen no son reales, a veces me las creo y es así. A mí sí me ha afectado mucho y estoy tratando de ver como mejoro, y buscar las herramientas para mejorar, y crecer", cerró reflexiva Emilia sobre cómo le afectó las críticas.