Emilia Mernes se encuentra en plena gira internacional y, como parte de su tour, se presentó en México. Con un look rojo brillante y su característico micrófono rosa, la artista buscó conectar con el público local a través de una dinámica en vivo. Sin embargo, lo que parecía una apuesta divertida se convirtió en un momento incómodo que quedó registrado por los fans.

En medio del show, Emilia pidió a la gente que siguiera una coreografía sencilla. Con tono simpático pero notoriamente sorprendida por la falta de respuesta, la cantante comentó: “No, no, la cantidad de gente que no lo está haciendo me ofende. 5, 6, 7 y…”.

Emilia Mernes está en una gira por Norteamérica.(Gentileza DirecTV)

La reacción del público al momento incómodo de Emilia Mernes en un show en México

Pese a repetir la indicación varias veces, no logró la energía que esperaba desde el escenario. Incluso Mernes levantó los lentes con gesto de indignación y volvió a insistir: “Me levantan las manos por favor te lo pido. 5, 6, 7 y…”.

Este episodio no pasó desapercibido en redes sociales, sobre todo porque llega días después de que Emilia hiciera una burla inocente hacia Ángela Aguilar. Aunque el gesto fue tomado con humor, muchos usuarios recordaron aquel momento y no dudaron en relacionarlo con la frialdad del público mexicano en su show.

Las críticas en internet fueron contundentes: “Me parece que es porque se burló de Ángela”, escribió un usuario. Otros apuntaron directamente a su futuro en el país: “No vuelve nunca más a México”. También aparecieron comentarios en defensa de la cantante: “Che yo no la banco pero en ésta tiene razón, la mina canta pop, en este caso cumbia, ponele ondaaaaa… entiendo si está en Europa que son todos re secos, pero está en México, menos sazón hay ahí”.

La cantante vivió un tenso momento en un show.

En paralelo, no faltaron los mensajes más duros que hicieron foco en la relación histórica entre ambos países: “El día que entiendan que en México no quieren a los argentinos ahí se acaba esta boludez. ¡No nos quieren! Punto”.