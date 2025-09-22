Como nunca antes, Benjamín Vicuña disparó contra la China Suárez: “No soy tonto, me di cuenta”

Después de las incontables especulaciones que se han hecho sobre la escolarización de Amancio y Magnolia en Turquía, Benjamín Vicuña apuntó fuertemente contra la China Suárez. En días pasados, el actor chileno concedió una famosa nota en la que habló bien de su expareja, pero todo lo que dijo para aquel momento quedó atrás con estas nuevas y picantes declaraciones.

En un móvil con LAM, el chileno primero destacó que está sumergido en mucho trabajo: “Estoy laburando a full con un próximo estreno”. Luego, a Benjamín Vicuña le consultaron sobre las tensiones con la China Suárez por la escolarización de los menores en Turquía y él dijo: “Son cosas que hay que bancarse también de la vida. Tampoco soy una víctima de nada”.

La actriz junto a sus tres hijos, en una foto reciente que compartió "la China" con motivo del cumpleaños de Rufina. (Instagram @sangrejaponesa).

Claro que, mientras las preguntas sobre la China Suárez iban apareciendo, Benjamín Vicuña iba evidenciando cada vez más su molestia con la madre de sus hijos por las decisiones que ha tomado estas últimas dos semanas.

“Me gustaría que las cosas volvieran a su lugar, que se hable del trabajo únicamente y que dejemos a los chicos de lado”, expresó el actor.

Asimismo, Vicuña visiblemente disgustado, sumó: “De esto no tenemos que seguir hablando porque la verdad es muy injusto para todos, es una cosa que se está arreglando de manera interna”.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre la escolarización de los menores en Turquía

Sobre la escolarización, Benjamín Vicuña remarcó lo siguiente: “Yo traté de preguntarle al abogado, todo es muy surrealista. No tuve respuesta, no tuve una notificación”.

Además, Benjamín se refirió al día a día de sus hijos: “Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos, yo los llamo todos los días a las 7 am, pero la situación se complicó cada vez más, se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta. Mis hijos quedaron en un lugar incómodo, no les voy a sacar una mentira por verdad”.

Casi al final de la nota con LAM, Benjamín Vicuña enojado aclaró que la situación con la China la resolverá con los abogados: “Le pedí a los abogados que se comunicaran y se entendieran. No hubo respuesta en más de una semana. Ahora tuvo que pasar esto que en realidad es muy desagradable”.

Por último, pero no menos importante, Benjamín Vicuña admitió saber sobre la escolarización de los niños en Turquía y, es por ello que, pidió que se le informara de forma legal por medio de su abogado.