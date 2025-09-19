“Está roto por dentro”: se filtró la dramática situación familiar que vive Benjamín Vicuña

En días pasados, la China Suárez dio a conocer mediante las redes sociales que escolarizó a Magnolia y Amancio Vicuña en Turquía. Como es de suponer, la noticia en cuestión sorprendió de manera significativa y todas las miradas se centraron en Benjamín Vicuña.

Por medio de su abogado, Máximo Petracchi, Benjamín Vicuña informó que no estaba al tanto de la escolarización de los menores en el ya mencionado país y, por consiguiente, junto con el letrado referido, evaluarían acciones legales en contra de la China Suárez.

El palito de Benjamín Vicuña a la China Suárez tras la acusación de mal padre

Tras la data que fue develada en los medios, Débora D’Amato comunicó en Los Profesionales de Siempre que el chileno no la está pasando nada bien debido a la decisión que habría tomado la China Suárez sin su consentimiento.

Qué dijo Débora D’Amato sobre Benjamín Vicuña

“Benjamín está roto por dentro por lo que todos sabemos, y porque Magnolia tiene la edad de Blanquita (la hija fallecida que tuvo con Pampita)”, aseguró Débora en Los Profesionales de Siempre.

Después, en defensa de Benjamín Vicuña, Débora D’Amato siguió: “Es lo que le sucede a él como papá que perdió una hija. Que la nena no esté a su lado, y con esta situación de dolor muchos aseguran, por supuesto, que los chicos con sus madres están bien y son felices, pero cuando vienen están tristes”.

Por último, pero no menos importante, la panelista del Canal 9 precisó: “El último viaje, el reencuentro familiar, esos niños estaban tristes. No digo que estaban mal, estaban tristes por no ver al papá. Por eso tiene un círculo cada vez más acotado, porque necesita contención, por eso viene la mamá desde Chile. Ella lo vio cuando fue a Chile, y decidió viajar sin avisarle”.

Pese a la información que suministró Débora sobre el sentir de Benjamín Vicuña, en la más reciente emisión de Puro Show dejaron entredicho que el actor estaría al tanto de la escolarización de los menores en Turquía porque hablaría con Magnolia y Amancio todos los días, pero querría quedar bien ante la prensa y, para ello, tendría que dejar entredicho que desconocía lo ocurrido.