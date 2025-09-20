La China Suárez regresó al país, burló a la prensa y se reunió con alguien muy especial: “Primera parada”

En medio de la disputa por la escolarización de Amancio y Magnolia en Turquía, la China Suárez regresó al país. Como es de suponer, la prensa estaba a la expectativa por los muchos temas que querían abordar durante la llegada de la actriz a la Argentina, pero surgió una situación inesperada.

La China Suárez debía volver a la Argentina para realizar los trámites correspondientes al juicio que inició en contra de Yanina Latorre, Ángel de Brito y Mandarina, por daños y perjuicios.

Además, Magnolia y Amancio Vicuña tienen estipulado un tiempo de visita con Benjamín Vicuña, el cual empezaría de forma inmediata a penas los menores se encuentren dentro de la Argentina.

Con base a todo lo antes referido, la prensa esperó expectante a la China Suárez en el aeropuerto para consultarle sobre los temas que le conciernen. Sin embargo, la actriz burló perfectamente a la prensa y llegó sin ser detectada.

Incluso, el periodista Fede Flores compartió por X una fotografía desde el aeropuerto y, al pie de la misma, un mensaje alusivo a la China Suárez en el cual decía: “Otra guardia que te cargaste por zorra. Burlo a toda la prensa y se fue, por otro lado”.

Horas más tarde, la China Suárez compartió en las historias de su cuenta oficial de Instagram varias fotografías junto a su amiga de infancia Agustina Uslenghi y, sobre las imágenes, escribió: “Primera parada”.

De tal manera, la China Suárez dejó saber que, en efecto, ya se encuentra dentro del país, pero solo querría pasar tiempo de calidad con su círculo más cercano.

El conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

Según el abogado Máximo Petracchi, Benjamín Vicuña no sabía que la China Suárez había escolarizado en Turquía a los dos hijos que tienen en común y, por consiguiente, se habría enterado tras la polémica publicación que hizo mediante su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, desde Puro Show dejaron entredicho que Benjamín Vicuña sí estaba al tanto de la escolarización de los menores, pero querría usar la “indignación” para limpiar su imagen ante la prensa, esto sin importar cuantos señalamientos surjan en contra de la China Suárez.