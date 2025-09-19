More Rial defendió a la China Suárez y fulminó sin piedad a Benjamín Vicuña: “Quedó dolido”

Al igual que otras figuras del medio, Morena Rial suele usar su cuenta oficial de Instagram para opinar sobre los escándalos del momento. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando la hija de Jorge Rial opinó sobre el conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez.

More Rial creó una sección de preguntas y respuestas rápidas a través de Instagram y, por medio de la misma, permitió que los cibernautas le preguntaran sobre diversos temas.

La China Suárez y Benjamín Vicuña.

Ahora bien, entre tantas consultas realizadas cuando activó la dinámica en cuestión, un determinado usuario le preguntó a Morena Rial lo siguiente: “Qué pensás More, Benjamín Vicuña está celoso de Mauro Icardi, ¿por eso le hace de todo a la China Suárez?”.

Lejos de ignorar aquella consulta, More Rial respondió sin filtros lo que opina sobre la postura del actor chileno: “Benjamín quedó dolido porque la China lo dejó. Aparte ahora está con Mauro, vida de ensueños, y él acá, con esa cara de nabo”.

Morena Rial sobre Benjamín Vicuña.

Qué ocurre entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

En días pasados, la China Suárez dio a conocer mediante las redes sociales que escolarizó a Magnolia y Amancio Vicuña en Turquía. Como es de suponer, la noticia en cuestión sorprendió de manera significativa y todas las miradas se centraron en Benjamín Vicuña.

Por medio de su abogado, Máximo Petracchi, Benjamín Vicuña informó que no estaba al tanto de la escolarización de los menores en el ya mencionado país y, por consiguiente, junto con el letrado referido, evaluarían acciones legales en contra de la China Suárez.

Las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez que alimentaron los rumores de embarazo.

Además, Débora D’Amato comunicó en Los Profesionales de Siempre que el chileno no la está pasando nada bien debido a la decisión que habría tomado la China Suárez sin su consentimiento.

“Benjamín está roto por dentro por lo que todos sabemos, y porque Magnolia tiene la edad de Blanquita (la hija fallecida que tuvo con Pampita)”, aseguró Débora.

Aunque, en la más reciente emisión de Puro Show dejaron entredicho que Benjamín Vicuña estaría al tanto de la escolarización de los menores en Turquía porque hablaría con Magnolia y Amancio todos los días, pero querría quedar bien ante la prensa y, para ello, tendría que dejar entredicho que desconocía lo ocurrido.