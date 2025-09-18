La irreversible y sorpresiva decisión de la China Suárez que enfureció a Benjamín Vicuña: “Es provocadora”

La China Suárez compartió a través de las historias de Instagram una fotografía de sus tres hijos (Rufina, Magnolia y Amancio Vicuña) y, al pie de esta, escribió: “Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos y felices”. Tras la publicación en cuestión, Benjamín Vicuña estalló y comunicó su molestia mediante su abogado, Máximo Petrachi.

De acuerdo con lo informado en la más reciente emisión de SQP, Benjamín Vicuña no estaba informado sobre la escolarización de sus dos hijos en Turquía y se habría enterado de la noticia por medio de la publicación realizada por la China Suárez.

En ese contexto, Yanina Latorre se comunicó con el abogado de Benjamín Vicuña y este remarcó que la patria potestad de los menores es compartida, por lo cual, la China Suárez no podría (legalmente) implementar ninguno accionar sin la aprobación de su expareja.

La China Suárez en las historias de Instagram.

Qué dijo el abogado de Benjamín Vicuña sobre el proceder de la China Suárez

“Es provocadora la China”, expresó Yanina Latorre antes de leer el mensaje que le envió el abogado de Benjamín Vicuña. Segundos más tarde, la conductora de televisión empezó con la lectura del escrito en cuestión, mismo que decía: “Nosotros nunca fuimos informados sobre la escolarización de los chicos, es un tema muy importante, un derecho que tienen ambos progenitores, y que tal como es habitual, fue acordado contractualmente que se decida conjuntamente”.

Con respecto a los pasos a seguir de ahora en más, el abogado de Benjamín Vicuña subrayó que aún no tienen nada definido: “Lo estamos analizando y tratando de que entiendan que las cosas con chicos chiquitos hay que consensuarlas. No podemos judicializarle la vida a la gente”.

Asimismo, Yanina Latorre aclaró que, Benjamín Vicuña querría llegar a un acuerdo con la China Suárez sobre el lugar de residencia de Magnolia y Amancio Vicuña sin la necesidad de judicializar el proceso, pero con este accionar, la situación se habría complicado.

Después, Yanina Latorre destacó que, este 19 de septiembre del año en curso, la China Suárez volvería a la Argentina con Amancio y Magnolia Vicuña, puesto que le tocaría a Benjamín Vicuña pasar tiempo con los menores. Sin embargo, por la escolarización mencionada, se desconoce si la actriz volverá al país como estaba pautado o no.

El palito de Benjamín Vicuña a la China Suárez tras la acusación de mal padre

“Esto va a terminar en una guerra y él le va a terminar sacando el permiso de viaje de los chicos”, comentó Yanina Latorre en SQP.