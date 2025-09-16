El duro momento que atraviesa Benjamín Vicuña mientras sus hijos están en Turquía

Benjamín Vicuña vive un momento de extrema exposición mediática luego de que la China Suárez publicó en redes sociales un extenso mensaje en contra del actor chileno acusándolo de mal padre, problemas con adicciones y violencia psicológica. Esto pasó después que el famoso modificó el permiso para que sus hijos viajen a Turquía. A pesar de que los menores viajaron, la relación entre ellos se rompió.

La actriz se fue a vivir a Turquía con Mauro Icardi, en donde comenzaron su nueva vida como pareja. La China llevó a sus tres hijos con ella: Rufina, la hija que tuvo con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. A pesar de la primera negativa del famoso, luego autorizó a los menores a mudarse al país turco.

Benjamín Vicuña habló de lo duro que es para él la distancia y vivir lejos de sus dos hijos menores, ya que se instaló en Argentina para estar cerca de ellos. Cabe recordar que el actor chileno es padre de Bautista, Blanca (falleció en 2012), Benicio y Beltrán, los hijos que tuvo con Pampita.

Benjamín Vicuña y sus hijos con la China Suárez

En una móvil que dio a Intrusos, Vicuña habló sin filtros de su ex y expresó su tristeza por estar lejos de Magnolia y Amancio.

La palabra de Benjamín Vicuña sobre la mudanza de sus hijos a Turquía con la China Suárez

“Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida, pero haciendo lo posible por entender y acoplarme a la nueva forma y el bienestar de mis hijos”, comentó el famoso.

En cuanto a la escolarización de sus dos hijos en Estambul, el actor fue tajante: “Me da como mucha cosa estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia, pero la verdad es que fue una sorpresa, no lo sé, realmente no lo sé”.

“No hay nada tan grave al respecto. Yo trato de desdramatizar, trato de entender que lo importante pasa por otro lado. De adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto por el bien de los chicos y de todos los que estamos acá”, agregó pensativo Vicuña sobre el presente de sus hijos que viven en Turquía.

la China Suárez con Magnolia

“Me vine a vivir a la Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad, eso es un hecho, es real. Y este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho, me hace planificarme, pero es todo demasiado reciente”, manifestó el actor chileno.

Por su parte, la China Suárez mostró cómo sus hijos aprenden a hablar turco y se adaptan a la nueva vida en Estambul junto a ella y Mauro Icardi.