La insólita respuesta de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron por los rumores de casamiento con la China Suárez

Durante las últimas horas, el equipo de Intrusos abordó a Benjamín Vicuña y, entre tantos temas tratados, salieron a relucir los puntos que respectan a la China Suárez. Lejos de ignorar los cuestionamientos del cronista, el actor respondió a todo.

En principio, a Benjamín Vicuña se le consultó sobre la nueva realidad que vive Magnolia y Amancio Vicuña desde que la China Suárez decidió mudarse a Turquía. Puntualmente, el chileno dijo: “Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida, pero bueno, estoy haciendo lo posible por entender y acoplarme a la nueva forma de vida”.

Así fue el reencuentro de la China Suárez con sus hijos

Luego, a Benjamín Vicuña le consultaron sobre las actividades académicas que los menores empezaron a tomar en el ya mencionado país: “Están hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia. Igual, fue una sorpresa, la verdad es que no lo sé (si los niños se mudan o no a Turquía)”.

Asimismo, Benjamín Vicuña dejó entredicho que, las tensiones con la China Suárez podrían resolverse: “No hay nada tan grave al respecto, yo trato de entender que lo importante pasa por otro lado, de adaptarme a esta nueva vida y tratar de encontrar un orden pronto”.

Así fue el reencuentro de la China Suárez con sus hijos

Sin embargo, Benjamín Vicuña recordó el motivo por el cual dejó Chile: “Me vine a vivir a la Argentina por el bien de mis hijos, eso no es ninguna novedad, es un hecho, es real y este nuevo orden de vida me hace pensar mucho, me hace planificarme, pero es todo demasiado reciente”.

Benjamín Vicuña sobre los rumores de casamiento con la China Suárez

Durante la misma nota con Intrusos, Benjamín Vicuña también fue consultado sobre la veracidad de los rumores que advierten sobre un supuesto casamiento secreto con la China Suárez.

En ese contexto, Benjamín Vicuña comentó: “Yo no me casé, no me casé nunca en mi vida”. Segundos más tarde, el cronista respondió: “Menos mal”. Y, al instante, el actor reafirmó sin pensar: “Menos mal”.

Luego, cuando Benjamín Vicuña se dio cuenta de la afirmación que hizo frente a las cámaras de América TV, bromeó: “No, cómo que menos mal”.

Por último, pero no menos importante, Benjamín Vicuña dejó abierta la posibilidad de contraer matrimonio en el futuro: “No lo descarto”.