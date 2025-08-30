Benjamín Vicuña habló sobre las tensiones con la China Suárez y contó qué hará de ahora en adelante: “Voy a seguir…”

Después de las tensiones experimentadas estas últimas cuatro semanas, Benjamín Vicuña disparó fuertemente contra la China Suárez en una entrevista exclusiva para la revista chilena Velvet.

En principio, Benjamín Vicuña se refirió puntualmente al vínculo con la China Suárez antes de su relación con Mauro Icardi: “Es lamentable lo que está pasando. Con ella, estando separados, estuvimos durante años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, de cariño y de respeto”.

Sin embargo, después, Benjamín Vicuña apuntó: “Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa, pero voy a seguir apostando al entendimiento entre adultos por el bien de los niños”. Cabe mencionar que, el actor y la China Suárez tiene dos hijos en común, Amancio y Magnolia Vicuña.

El palito de Benjamín Vicuña a la China Suárez tras la acusación de mal padre

Ahora bien, para destacar puntualmente lo que respecta a la crianza compartida de sus hijos, Benjamín Vicuña dijo: “Quiero ser el papá que mis hijos necesitan. Un papá con días buenos y malos, con errores, real y cercano”.

Con tales palabras, Benjamín Vicuña apuntó nuevamente contra la que fue su entonces pareja, por la crianza compartida de los menores, quienes están entre pasar tiempo con su mamá en Turquía y estar unos días con su padre en Uruguay.

Dónde reside la China Suárez en la actualidad

Después de afianzar su relación con el deportista Mauro Icardi, la China Suárez decidió residir en Turquía junto a él. Con ella hoy se encuentran sus tres hijos, Rufija (quien fue fruto del amor que tuvo con Nicolás Cabré) y Amancio y Magnolia (quienes surgieron de su relación con Benjamín Vicuña).

De acuerdo con la información que transcendió en días pasados, Rufina residirá con la China Suárez en Turquía con los permisos pertinentes de Nicolás Cabré, pero Benjamín Vicuña no quiere eso para sus hijos.

La China Suárez junto a sus 3 hijos.

El actor chileno se niega a que Amancio y Magnolia vivan en Turquía, es por ello que los abogados de ambas partes todavía se encuentran en conversaciones, mismas que deberán llegar a un punto medio en el que los dos queden complacidos y los menores puedan hacer vida en un determinado sitio seleccionado.