La Joaqui logró convertirse en una de las cantantes argentinas más exitosas. Además, sin dudas, es una gran referente del movimiento RKT junto a colegas como L-Gante y Callejero Fino. Sin embargo, no siempre le ha sido fácil dedicarse a la música.

La historia de vida de La Joaqui está cruzada por duros momentos. La rapera marplatense debió renunciar a su carrera artística durante un largo tiempo ya que en aquel entonces sufría de violencia de género y sentía que no era buena cantante.

Así como también, debió enfrentarse al difícil reto de ser madre soltera de dos criaturas. Con ayuda de Cazzu, una de sus amigas más cercanas, logró salir de esa relación tóxica y volver a empezar.

Aunque al comienzo no le resultó sencillo. Durante su primera actuación en vivo, aún continuaba recibiendo amenazas de muerte y solo su colega, la rapera jujeña que acaba de ser mamá, sabía lo que implicaba que vuelva a subirse a un escenario.

El fuerte mensaje de La Joaqui sobre su situación

Hace unos días, se cumplieron exactamente 4 años del regreso de La Joaqui a la música. En 2019 la rapera marplatense volvió a abrirse un canal de YouTube, después de retirarse por un tiempo y tras perder su canal con toda su música.

La Joaqui Foto: Twitter

Desde entonces, logró llegar a un millón de suscriptores en ese canal pero ya no tiene acceso y va a tener que abrirse uno nuevo, otra vez. Si bien no se conocen los detalles, la cantante anunció que ya no tiene el poder sobre dicha cuenta.

En medio de su resurgimiento, la cantante compartió un duro mensaje en su Twitter (ahora X) que conmovió a sus fans. “Me pueden sacar todo, menos mis ganas de hacer música. Si hay que empezar de cero se empieza”, aseguró.

El duro mensaje de La Joaqui que conmovió a sus fans: “Me pueden sacar todo menos…” Foto: Twitter

Rápidamente, varios usuarios le respondieron con muestras de apoyo. “Sos un ejemplo de redención y ya demostraste mil veces que no hay circunstancia que te tumbe. Vamo arriba wachita”, “jamás te rindas bella, eres una gran mujer super fuerte, esforzada y mereces todo lo bueno que te esté pasando, así que pásate por las la gente penca y porfis ¡saquen más temitas con Cazzu”, “vos siempre arriba reina”, expresaron.