De Cazzu a La Joaqui: las mejores letras de canciones para celebrar el empoderamiento femenino

Llega el Día de la Mujer, el cual tendrá lugar este miércoles 8 de marzo. Se trata sin lugar a dudas de una fecha que pondrá en agenda el rol de la mujer en la sociedad, así como la lucha por la conquista de mayores derechos e igualdad. Un ámbito en el cual estas discusiones están particularmente presentes es el de la música, y si bien esta industria no está exenta de polémicas sobre el trato de la mujer, lo cierto es que el empoderamiento femenino se hace sentir fuerte.

Es que los últimos años han sido el plano del ascenso de una amplia gama de nuevas representantes femeninas en este arte, así como de la continua importancia de otras figuras aclamadas y que ya tienen sus años de experiencia encima. En el caso argentino, géneros como el trap, el RKT y otros estilos urbanos han visto la coronación de ídolas de las nuevas generaciones como Cazzu, María Becerra y La Joaqui, las cuales conquistan no solo con su carisma y talento sino también con su firmeza a la hora de plantarse en estos ámbitos.

Letras para celebrar el empoderamiento femenino

A propósito del día de la mujer, te invitamos a repasar letras de artistas nacionales que celebran el empoderamiento femenino ya sea proclamando a sus autoras como figuras de poder, mostrando que las mujeres no temen expresar su sexualidad, o que pueden alcanzar lo que se proponen.

Cazzu: La trapera y cantante, nacida en Jujuy, fue una de las primeras en pisar fuerte en la escena gracias a su actitud y hábil manejo de las rimas.

Cazzu Foto: @cazzu

“Muñequita de todo’, pero de nadie juguete” y “Te buscaste una que intenta, pero no se me parece” - de la canción “Bounce”, publicada en el álbum “Bonus Trap” de 2020.

“En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo” y “Puta, pero no tarada / Debería ser abogada / No se me escapa ninguna jugada” - de “Mucha Data”, el hit del disco “Error 93″.

“Te voy a hacer sentir como nunca antes te habías sentido / Mi flow te tiene confundido / Ya te tengo sudando frío / Llegaste con ella, pero te vas de aquí conmigo” - de “Maléfica” ft María Becerra.

“Que me pongo maliciosa, me saca’ lo de vampira / Y vos te das la vuelta y tu amiguito se me tira / Bájame la adrenalina, que volví de gira / Papi, no me calmo nada, te tengo en la mira” - de “Turra”, su colaboración con Alan Gomez..

María Becerra: “La nena de Argentina” sigue sumando fanáticos con su estilo, el cual brilla tanto en canciones en solitario como “Automático” o sus múltiples colaboraciones con otros artistas.

María Becerra

“¿Quién dijo amigo’? / Si te conozco mucho má' sin la ropita / Sé que tenía’ ganita’ de estar conmigo / Aunque cuando alguien te me ve sin su amiguita / Sé que tú necesita’” - del mega éxito “Miénteme” ft Tini Stoessel.

“Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape / Hagamo’ un jonrón con ese bate / Dígame uste’ si me permite que lo desbarate / Quiere’ que el cinturón te lo desate / Damo’ luz verde y se baja la bandera / Activo con pesa’ la carrera / Esto está muy lento, creo que me tienen primera / Dale fondo, papi, acelera” - de “Automático”

“Sabe’ que no soy celosa / Que yo estoy para otra cosa / Y a mí no me molesta compartir” - de “Tranquila” ft FMK.

Nathy Peluso: la cantante, referente tanto en Argentina como en España, ha sabido desde temprano combinar estilos y géneros en su música, desde música popular latina al rap.

Nathy Peluso derrocha estilo en sus canciones

“Tengo negocios que dirigir yo sola / Hago guita desde que nací bien piola / Me llaman porque soy una business woman” - de “Business Woman”

“Que te guste es normal / Me buscaste, lo vi en tu historial / No puedo evitar ser maravillosa / Dame la golosina, que estoy golosa” - de su aclamada “BZRP Music Sessions #36″

“Si se le ocurre que está a la altura, pues usted mándeme un email / ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer?” - de “Mafiosa”

Lali Espósito: la polifacética popstar sigue reinventándose con cada nueva canción, además de explorar temas más adultos en comparación a los de la primera etapa de su carrera.

Lali Espósito en Disciplina Tour.

“Apunta, dispara / Yo pongo el pecho a la bala / Mi perra no ladra / Pero cómo muerde la almohada” - del sencillo “N5″ que fue inspirado en Lola Índigo.

“No decido cuál es mi preferido / Ay, cupido, flecha a los dos, te pido / Equilibrio, uno de cada lado / Hay equipo y yo soy un buen partido” y “Tengo la receta que te cambia el universo / Si estamos todos de acuerdo nos ponemos bien perversos” - de “2 son 3″

“Soy todo lo diva que pensaba que iba a ser / Bailo como Britney y visto como Cher / Aunque tenga money eso no me va a definir / Porque antes de tener todo eso ya me sentí así” - de “Diva”

La Joaqui: la rapera argentina, nacida en Mar del Plata, es una de las voces más reconocibles de la nueva escena de cumbia, RKT y rap urbano en argentina.

La Joaqui

“Como yo lo muevo no lo mueve cualquiera / Hagamos videito pa que vean” - de “Dos Besitos” ft Salas

“Dicen que soy traidora / Una zorra que usa a los hombres y los enamora” - de “Traidora”

“Perrita pero inteligente / Como Lassie / Soy bandida desde que nací” - de “Lassie” ft L-Gante

“No soy tímida ni a palo’ / Lo que falta de teta’, me sobra de gramo’” - de “Mission 08″ ft Alan Gomez

“Con to’ los vago’ en la chata bien ancha / Me calzo botines si embarran la cancha” - de “Butakera” ft El Noba

El empoderamiento no es solo argentino

Una figura de la música que ha sabido demostrar su capacidad de empoderamiento es Shakira, quien está en boca de todos desde el lanzamiento de su BZRP Music Session y otras canciones recientes. Es que desde su polémica separación de Piqué, la intérprete de “Hips Don’t Lie” y “Waka Waka” ha adoptado una nueva postura en la que reivindica su rol como mujer fuerte e independiente.

“Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor”, dijo la cantante colombiana en una reciente entrevista al respecto de su sesión con el productor argentino Bizarrap. El tema, que desde el 11 de enero no para de sumar millones de reproducciones, hace explícita su separación con el exjugador de fútbol e incluso, a través de un juego de palabras, lo nombra tanto a él como a su actual pareja, Clara Chía.

“Ahora me siento completa porque siento que dependo de mí misma y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que ser más fuerte que una leona”, afirmó la vocalista, quien viene de estrenar también una nueva canción con su compatriota Karol G.