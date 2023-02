María Becerra reveló el comentario hiriente que la marcó de por vida: “Sos linda de cara pero…”

María Becerra suele ser muy honesta durante sus entrevistas, incluso cuando se trata de preguntas profundas y personales. La cantante argentina no tiene problemas a la hora de responder y, en muchas ocasiones, abre su corazón para que sus fans puedan conocerla a fondo.

“La primera vez que me rompieron el corazón fue como a los 11 años” contó María Becerra en el podcast Se Regalan Dudas. “Fue un chico del que yo estaba enamoradísima, fue así como mi primer amor”, se explayó.

María Becerra Foto: Instagram/mariabecerra

Luego profundizó en la historia y dio detalles sobre cómo la respuesta que recibió la marcó de por vida. “Era el típico chico lindo del curso y yo estaba enamorada de él locamente, pero él no me daba ni pelota, yo no existía. Una vez terminando el año escolar dije ‘bueno, es mi momento, me le voy a confesar a ver qué pasa’ había pensado toda esa semana a ver qué le iba a decir”, relató.

“Tomé valor, encima yo super tímida, y le dije ‘Thiago me gustás mucho, creo que estoy enamorada de vos’ y agarró, me miró como con un desprecio, como rebajándome, y me dijo ‘sos linda de cara pero después sos re plana’”, soltó dejando boquiabiertas a las entrevistadoras.

“Ese fue su comentario, terrible” dijo la artista que también se sinceró sobre los complejos con su físico que la afectaron en sus comienzos como cantante. “Ahí fue donde empezó a nacer todo esto de los traumas”, admitió al respecto y aseguró: “Fue una destrucción total”.

MARÍA BECERRA CAMBIÓ DE LOOK Foto: INSTAGRAM

El aprendizaje de María Becerra y su mensaje de amor propio

Sin embargo, María Becerra contó que aprendió algo de aquella dura respuesta que recibió por parte del chico que le gustaba. “Uno no elige de quién enamorarse pero de ahí aprendí a enamorarme así de nuevo”, reflexionó. “Desde el amor propio uno detecta estas banderitas rojas” dijo con la sabiduría que le dio la experiencia.