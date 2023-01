María Becerra se sinceró sobre su cambio físico: “Fue algo que me marcó toda la vida”

María Becerra es la cantante argentina más escuchada en el mundo entero. Sin embargo, no siempre ha disfrutado del éxito y la fama ya que, de la mano, también le llueven las críticas. En una reciente entrevista en el podcast “Se regalan dudas”, la artista confesó que debe luchar a diario para que no le afecten los comentarios negativos y el ‘hate’ que recibe desde que se convirtió en una figura conocida.

Aunque su lucha por mejorar su autoestima también viene de mucho antes. En varias oportunidades, María Becerra ha declarado que sufrió bullying cuando era chica y que, incluso, debió cambiarse de colegio para evitar el acoso por parte de sus compañeros. Eso fue lo que la llevó a tener ciertos complejos con su cuerpo y, por ende, sentirse insegura de sí misma.

María Becerra y su transformación desde antes de ser famosa. Foto: (/@mariabecerra)

“De chica siempre sufrí mucho bullying”, confesó en la charla. “Siempre fue porque a la gente le molestaba mi físico. Eso fue algo que me marcó toda la vida”, reflexionó acerca de sus complejos. Luego, explicó en detalle: “Hasta hace 2 años no usaba vestidos, jeans apretados, calzas, no usaba shorts ni polleras. Lo mío era todo oversized porque no quería que se me viera el cuerpo”.

María Becerra (Foto: Instagram)

Desde hace algunos meses, la nena de Argentina comenzó un proceso de cambio interno para poder superar estos traumas con ayuda profesional, tanto psicológica como entrenamiento físico. “Hoy en día me ves con un vestido pero me costó mucho trabajo, son traumas que te quedan”, confesó ante el micrófono.

Aunque, desde su experiencia, aconsejó que lo mejor es buscar ayuda: “Creo que son actos de amor propio querer resolver los problemas, querer ir a terapia, que alguien te ayude a resolver lo que te está pasando porque sino nadie más lo hace por vos”.

María Becerra posó con un look al cuerpo en Ciudad de México. Foto: Instagram/@mariabecerra

La lucha interna de María Becerra con su aspecto físico

Durante la charla también contó que, justamente, este proceso de sanación se dio en la época en la que comenzó con su carrera musical. Como ejemplo, María Becerra recordó un episodio que vivió cuando grabó el videoclip de “High”, su primer gran éxito. “En un momento se me marcaban los pezones y no quería que salga el video”, reveló y luego contó: “Lo saqué y nadie comentó sobre eso, nunca, solo era yo”.

Por último reflexionó: “Mi carrera musical, al estar tan expuesta, me ayudó mucho en este proceso, la verdad”. Como un mensaje positivo para sus fans, demostró ella misma que se puede reforzar el amor propio. “Tengo muchas cualidades, siento que soy una buena persona, mi mirada tiene luz, tengo una linda sonrisa y más allá de lo físico, muchas cualidades internas”, dijo orgullosa de sí misma.