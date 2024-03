La verdad detrás de “Primer Aviso”, la nueva canción de María Becerra contra un representante

María Becerra o también conocida como “la Nena de Argentina” es una cantante de 24 años, que tiene tan solo cuatro años de carrera en la industria musical, pero suficientes para que se convierta en una de las más populares del género urbano en toda Latinoamérica, en España y en otros países del mundo.

En lo que va de su carrera, María tiene un EP, 222, y dos álbumes de estudio, Animal en dos partes, y La nena de Argentina. En esta oportunidad, la cantante presentó el primer corte de su tercer álbum de estudio, “Primer Aviso”, una colaboración con la reggaetonera de Puerto Rico, Ivy Queen. Además, María había adelantado que el tema sería un primer aviso para aquellos que intentan bajarla de festivales.

María Becerra dispararía contra su oponente en "Primer Aviso" con Ivy Queen Foto: Captura de Twitter

Entonces, dentro de la canción, Becerra disparó: “Yo me busqué lo mío y ustedes tan dolidos, será porque despiertan y siguen abajo mío… Decime que se siente que me mandes a bajar de todos los festivales, pero me llamen igual. No me extraña de ustedes ese boicot barato, si los tengo pisados hace rato... Sin contactos, desde abajo. Me educaron con la cultura del trabajo”, y finalizó con la frase: “Nosotros no hablamos con trama, hablamos con música”.

Cómo surgió la colaboración de María Becerra con Ivy Queen

En una entrevista en el Festival de Viña del Mar 2024 en Chile, María Becerra contó como surgió la colaboración con Ivy Queen en “Primera Aviso”. La cantante explicó: “Yo se la había mandado a ella para que me envíe unos coros, para que me apoye cuando la menciono y para que me avale la frase”. Pero la puertorriqueña demostró que se quería sumar a la canción porque tenía mucho para decir respecto a lo que le estaba pasando con dichos representantes, explicó la argentina.

María Becerra en "Primer Aviso".

“Me mando a los dos días su verso, lloramos cuando lo escuchamos. Son increíbles las cosas que dijo”. Ivy en la canción disparó contra los que quieren bajar a María y dijo: “En el negocio siempre hay falsedad, así que pártela, dale, pártela. Quieren la receta y no vamos a dársela”.