Cazzu rompió el silencio: habló sobre su relación con Christian Nodal y opinó sobre Belinda

Mientras los rumores de embarazo son cada vez más fuertes, Cazzu rompió el silencio y habló sobre su relación con Christian Nodal y hasta dio su opinión sobre las comparaciones con Belinda. La rapera argentina fue abordada por la prensa mexicana en un aeropuerto y frenó para hablar frente a las cámaras.

A pesar de que le consultaron sobre la posibilidad de formar una familia y ser madre, Cazzu evadió hablar sobre el tema y se enfocó en su vínculo con Christian Nodal. “Él es muy lindo sobre todo como persona, te hace sentir muy apoyada, la verdad que la parte más importante que tiene él es humana”, confesó.

El cantante mexicano Christian Nodal y su pareja la rapera argentina Cazzu posan en la alfombra magenta de los Premio Lo Nuestro. Foto: EFE/Giorgio Viera

También mencionó que tiene una gran relación con la familia del cantante mexicano. “Su mamá es hermosa, la quiero muchísimo, toda la familia de Christian es muy amable conmigo, muy amorosa, y siempre me ilusiona verlos”, sostuvo.

Cazzu habló sobre las comparaciones con Belinda

Luego de que Cazzu anunciara que lanzaría una colaboración con Los Ángeles Azules, muchos usuarios de las redes sociales la compararon con Belinda. La cantante mexicana que estuvo en pareja y hasta se comprometió con Christian Nodal, ya ha grabado un tema con el grupo de cumbia local.

“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia”, reflexionó Cazzu ante la pregunta de la reportera mexicana. “Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía”, agregó sobre la trayectoria de Belinda, quien trabaja en el mundo artístico desde muy pequeña. Además reconoció: “Yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto”.

Acerca de las comparaciones musicales la argentina sostuvo: “Me encanta la canción que tiene ella con Los Ángeles Azules y muchas de su discografía. La gente puede pensar y decir muchas cosas pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto”, añadió. “No sé quién me compara. Me imagino que a la gente le divierte comparar. No me siento comparada con ella. Tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad”, dijo con sinceridad.

Por último, señaló que esos comentarios son hechos con maldad. “La verdad que hay cosas que yo no puedo evitar, que la gente se divierta con cosas que tal vez para otros no son tan divertidas”, reflexionó.