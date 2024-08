Quién es Tupi Saravia, la influencer de viajes que hizo de su pasión un estilo de vida.

En 2015, Martina “Tupi” Saravia, una influencer argentina con más de 347 mil seguidores en Instagram, identificó una gran falta en el mercado y ofreció una solución innovadora a diversas marcas. Con una enorme pasión por viajar y crear contenido, lanzó un proyecto que la llevó a recorrer el mundo, consolidando su presencia en las redes sociales.

Qué es Epishi World y cómo surgió

“Tupi” lanzó Epishi World, un innovador proyecto que conecta a los apasionados de la fotografía con los aventureros de los viajes. Este proyecto ofrece a un grupo selecto de jóvenes, seguidores fieles de la influencer desde sus inicios, la oportunidad de vivir un viaje de ensueño.

Tupi Saravia y su marido.

En cuanto a los comienzos de Epishi World, la influencer explicó a Vía País cómo surgió: “Epishi para mí es el resultado de querer llevar con Rodo (su marido) nuestro lifestyle, nuestra pasión por la fotografía, el filmmaking y los viajes, y de poder llevarlo del formato digital a la realidad. Surgió con base en la demanda de nuestra comunidad, nos pedían muchos tips y querían viajar con nosotros, entonces realizamos este proyecto, de poder crear viajes grupales fusionados con estos aspectos a destinos exóticos, a un precio accesible”.

Martu, quien lleva una relación de muchos años con su pareja, mantiene un sano vínculo amoroso y una misma pasión conjunta hace 8 años: “Para mí, compartir este proyecto con él es lo mejor que me pasó. Antes de conocerlo, yo viajaba y creaba contenido en 2015 con mi mejor amiga Barbi Pérez, donde contactábamos a distintas marcas de moda, proponiéndoles hacer campañas en el exterior, y así fue como conocimos muchos destinos, ella como modelo y yo como productora”.

“Cuando conocí a Rodo, nos terminamos de conectar al 100%, él siendo el número en filmmaking y yo con mi plataforma, le dimos la vuelta entera a un proyecto que no sabíamos que lo queríamos, hasta que nos conocimos”.

Con respecto al valor diferencial de Epishi World, la fundadora explicó en qué se destaca este proyecto que cautiva a todos los viajantes: “Marcamos la diferencia acercándole a los jóvenes destinos exóticos, con una manera de viajar distinta. Si bien los viajes grupales existen hace años, pero proponemos travesías que ofrecen itinerarios increíbles, como un vuelo en globo por la sabana africana en Tanzania, en Egipto dormimos en el mejor hotel de El Cairo, son experiencias inalcanzables, pero conseguimos los mejores precios”.

Un dato no menor es que, en aquellos paseos, los viajeros gozan de espectaculares fotografías, por lo que viajar con un equipo de fotógrafos tiene cierto “plus”.

Las principales experiencias vividas de la influencer en algunas partes del mundo

Volviendo hacia el pasado, Martina nos comentó cómo fue su primer viaje con la empresa: “El primer viaje que hicimos fue a Colombia en 2019, teníamos mucho temor, pero hicimos sold out. Ahí arrancó la vorágine espectacular de conocer a nuestra comunidad, acompañarlos y ayudarlos a hacer contenido. Luego, nos agarró la pandemia, por lo que volvimos con este sueño en 2022 a Turquía. Todavía no caigo que haya tanta gente que le divierta nuestra propuesta, me parece todo una locura”.

Así son las travesías de Tupi Saravia.

“Tupi” es una persona apasionada y bien claro está que su hobby es viajar por todo el mundo, pero, sin embargo, a lo largo de su trayectoria, ha tenido incómodas experiencias: “Al ser destinos exóticos, la verdad es que tuvimos un millón. Estás durmiendo en carpa en la sabana africana y a las 3:00 am escuchás a un león, o estás haciendo un safari y se te sube un chita. En Egipto, en pleno crucero por el Nilo, nos agarró una de las tormentas de arena más fuertes”.

Estos son los consejos de “Tupi” Saravia para los viajeros principiantes

Uno de los destinos visitados por Epishi World.

Para todos aquellos amantes de volar por los aires, la influencer brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta antes de viajar o de elegir un vuelo:

Llevar el pasaporte en una bolsa ziploc .

Disfrutar de la “previa” del viaje y no estresarse.

Elegir un buen vuelo a un precio accesible y armar el itinerario con tiempo.

Si el precio del vuelo está barato es porque “puede que el país esté en temporada de fuertes tormentas”.

“Lo primero que hay que hacer es no pensar en el qué dirán”: los tips de “Tupi” para iniciar a emprender en redes

Finalmente, a la hora de querer emprender por las redes, Martina explicó lo siguiente: “Lo primero que hay que hacer es no pensar en el qué dirán, van a tener gente que van a tirar abajo la idea, pero vos decidís cuáles son tus limitaciones y hasta dónde vas a llegar”.

Epishi World en Tailandia.

“Mandate a emprender, son importantes las opiniones, está bueno escuchar pero de quien creas que se merece ser escuchado. Para mí, si le metés laburo diario a lo que te gusta vas a poder, es importante tocar puertas, la frustración es parte del proceso y está buenísimo. Me han cerrado la puerta un trillón de veces, pero cuando se abre una, sentís que valió la pena el portazo”.

En efecto, Martina “Tupi” Saravia ha demostrado en redes su entusiasmo por explorar el mundo desde las alturas, convirtiéndose en una referente para aquellos que buscan inspiración para viajar, siempre con una perspectiva fresca y auténtica.