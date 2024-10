Paisaje europeo: se la conoce como “la Venecia argentina” y es ideal para visitar durante el finde XXL de octubre.

Dado que en octubre suelen predominar los días de temperaturas agradables que anticipan el verano, es una época perfecta para hacer una escapada y gozar del fin de semana largo. Por eso, se ha dado a conocer cuál es la “Venecia argentina”, un destino que atrae cada vez a más turistas.

Para recargar energías de cara al cierre del año, muchas personas que pueden hacerlo optan por descansar unos días. Con el objetivo de minimizar el tiempo de viaje, se ha destacado uno de los destinos más atractivos dentro del Gran Buenos Aires.

Este es el destino que se parece al suelo italiano

Qué hacer en el Delta del Tigre.

Esto se debe a que, en los últimos tiempos, Tigre ha sido apodado como la “Venecia argentina”. Este destino es perfecto para una escapada de fin de semana, especialmente si se tiene la oportunidad de explorar el Delta, al que solo se puede acceder en lancha o bote.

Dicha ciudad es considerada como uno de los sitios ideales para una travesía corta, ya que permite conectar con la naturaleza, estar cerca del río y desconectar de la rutina diaria y los problemas laborales.

Por eso, quienes buscan tranquilidad, suelen dirigirse a las islas del Delta, donde se puede acceder a lo que se conoce como la “Venecia argentina” en diversas embarcaciones.

Qué hacer en el Delta del Tigre, un destino tradicional de Buenos Aires. (Foto: Tigre.gob.ar)

Sin embargo, eso no es todo, ya que quienes no quieran adentrarse en el río también podrán disfrutar de la ciudad y sus variados atractivos. Uno de los más populares es el Puerto de Frutos, donde no solo se pueden comprar frutas, sino también plantas, muebles, cerámicas y diversas artesanías.

Además, en línea con el deseo de descansar y desconectar, los aficionados a los deportes náuticos gozarán de la pesca y el remo. Por eso, tienen la opción de adentrarse en el delta del Río Paraná para relajarse y practicar estas actividades.

¿Dónde queda la “Venecia argentina”?

Tigre se encuentra al norte del conurbano bonaerense, a unos 30 km de la Ciudad de Buenos Aires, y es uno de los 135 partidos que componen la Provincia de Buenos Aires.