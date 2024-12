Vivienda digna: Jaldo entregó 33 unidades en Villa Carmela

El gobernador Osvaldo Jaldo entregó 33 viviendas en el barrio Villa Carmela, en la comuna de Cebil Redondo, cumpliendo así el sueño de la casa propia a 33 familias tucumanas. Esta entrega forma parte de un proyecto que inicialmente contaba con 100 viviendas, de las cuales 67 ya habían sido entregadas anteriormente.

Durante el acto, el gobernador destacó la importancia de haber concretado el proyecto, a pesar de los obstáculos financieros y administrativos que debieron superarse. “Hoy podemos entregar estas 33 viviendas gracias al esfuerzo y la determinación de nuestro gobierno”, afirmó.

De la entrega participaron el vicegobernador, Miguel Acevedo; los ministros del Ejecutivo Darío Monteros (Interior); Marcelo Nazur (Obras Públicas); Luis Medina Ruiz (Salud Pública), y Susana Montaldo (Educación); los legisladores Hugo Ledesma, Rolando Alfaro, Alfredo Toscano, y Gerónimo Vargas Aignasse; la diputada Gladys Medina; los funcionarios Dante Loza (IPLA), y Nora Belloni (IPV) y el comisionado comunal local Gastón García Biagosh.

Asimismo, estuvieron presentes el secretario general de la UOCRA, David Acosta; y su par de SITRAVI, José Ramos.

Durante su alocución, el primer mandatario expresó: “Entregar este barrio es muy importante porque hemos tenido que sortear varios problemas: administrativos, legales, financieros, porque cambió un gobierno Nacional, cambió el gobierno provincial y siempre que hay cambio hay que actualizar la documentación y eso nos llevó un tiempo. Por eso quiero felicitar y agradecer por la paciencia que nos han tenido porque habíamos entregado una parte del barrio de las 100 casas y nos quedaba esto y hoy con mucho esfuerzo con el Instituto Provincial de la Vivienda, con recursos provinciales hemos podido terminar estas casas y estamos dando continuidad a muchas otras en diferentes lugares de la provincia”.

“Somos optimistas que a partir del 2025 vamos a dar un nuevo empujón a la construcción de las viviendas en Tucumán. Queremos terminar Manantial Sur porque todavía hay casas que lamentablemente se están deteriorando mucho y ya tiene la arquitecta Belloni las instrucciones de terminar todo Manantial Sur, de terminar con las casas que tenemos ejecutadas en diferentes porcentajes en el interior de la provincia y también vamos a hacer con las empresas, con el banco Hipotecario, si es que llegamos a un acuerdo vamos a seguir con el Procrear el año 2025″.

EL gobernador dejó en claro que el destino de las viviendas es de uso exclusivo de sus adjudicatarios, quienes deben ocuparlas: “La Provincia tiene un equipo en judiciales que estamos golpeando puerta por puerta para ver si las casas están habitadas o no, y si están habitadas por los titulares, porque si no están habitadas por los titulares, la reglamentación dice que el IPV y la Provincia pueden recuperar las viviendas. Vamos a recuperar muchas viviendas para entregárselas a muchos tucumanos y tucumanas que hoy no tienen casa, no tienen el techo propio, están pagando alquiler, viven con los padres y la verdad que ustedes saben que el alquiler que se paga es un gasto, no es una inversión, en cambio la cuota que se va a pagar acá, lejos de ser un gasto, es una inversión porque están pagando su propia propiedad, una propiedad totalmente financiada, una propiedad con cuota accesible y no sólo para ellos sino sus hijos y sus nietos”.

33 viviendas entregadas: completan el barrio de 100 viviendas en Villa Carmela.

Sobre esa línea, Acevedo afirmó que “Hoy acá se pueden entregar estas 33 viviendas, cumplir el sueño de 33 tucumanos y tucumanas porque hubo un gobernador que tomó la decisión de darle continuidad a estas viviendas en momentos donde estábamos complicados, de empresas que pusieron el hombro para acompañar, de trabajadores que supieron esperar, y hoy ven concretadas y realizadas estas viviendas. Es un trabajo realmente en equipo y lo destacaba el Gobernador cuando uno dice que desde la Legislatura le vamos a brindar las herramientas necesarias para poder continuar con un Tucumán en crecimiento, se trata de esto. La Ley de Emergencia de Obras Públicas posibilitó que se pueda trabajar y poner con la reglamentación establecida por el Gobernador y con algunos ajustes estas 33 viviendas en manos de tucumanos y tucumanas”.

A su turno, Monteros destacó “Lo que significa hoy la gestión de este gobierno de Osvaldo Jaldo, donde con sus finanzas no ha dejado caer esto de las viviendas, todo por el contrario, estas 33 viviendas estaban trabadas por situaciones financieras y administrativas, y el gobierno tomó la decisión de terminarla, porque sabemos que hay una gran demanda de viviendas y hoy 33 sueños, 33 familias van a ocupar estas viviendas y para ellas nuestras felicitaciones”.

Belloni, por su parte, indicó que “Se entregaron 33 viviendas porque es un proyecto y obra de larga data. Hicimos la entrega de 67 viviendas ya y las 33 restantes estaban a cargo de una empresa que quebró. Entonces se tuvo que hacer el trámite de la cesión de la obra y por razones operativas le dimos a la misma empresa que ya venía trabajando y con eso pudimos concretar estas 33 con las demoras obvias del propio trámite y con también la contingencia que tuvimos de alta inflación, retraso y distorsiones en los coeficientes de redeterminaciones que eran un reclamo permanente durante 8 o 9 meses de las empresas que se tuvieron que corregir para volver a negociar el precio de las nuevas obras que se estaban retomando”.

“Estamos cerrando el año de la mejor manera: hoy el Gobernador de la provincia entregó el sueño de la casa propia, y es real, es palpable, son 33 beneficiarios, nosotros como comuna, hace poco, el viernes pasado, estuvimos reacondicionando la plaza, agregándole juegos, iluminación, y tenemos mucha más obra para ofrecerles, servicio al día, así que esperamos estar a la altura de circunstancias, y gustoso de que esta comuna siga creciendo”, Finalizó García Biagosh.