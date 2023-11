Un casamiento igualitario con el apoyo de la Municipalidad de Tafi Viejo

En una dependencia de la Municipalidad de Tafi Viejo se celebró un casamiento igualitario y el mismo municipio difundió la historia de amor de Daniela Gaón y Belén Díaz López. Oficialmente se informó que en el “Hotel Atahualpa Yupanqui (que pertenece a esa dependencia) contribuye a la celebración del orgullo” Una de las protagonista, Daniela, declaró que “es una historia hermosa, yo la vi el 8 de enero de 2020, recuerdo esa fecha porque fui hacerme el DNI, ella trabaja en el Registro Civil de Villa Luján. La vi y desde ese día no dejé de soñar que algún día me iba a mirar, pasaron 2 años sin saber de ella hasta que un día el destino nos volvió a unir, con una pequeña ayuda mía hacia ese destino, porque le envié un msj a su Facebook, así fue que nos volvimos a ver y un 4 de noviembre del año pasado comenzó esta historia de amor”. Continuó diciendo que “soy una convencida que podemos pasar años al lado de alguien y no significar nada y pueden pasar solo unas horas y darte cuenta que esa persona es el amor en tu vida. Decidimos el mismo día que todo comenzó para que este también sea un hermoso inicio en esta nueva vida, en este camino que vamos juntas escribiendo la historia más bonita de amor” También el informe recuerda que “el 15 de julio de 2010 se sancionó en nuestro país la Ley de Matrimonio Igualitario. Argentina fue el primer país de América Latina en reconocer este derecho, cuyo logro histórico ubicó a la agenda de la diversidad sexual en la esfera política, estatal y pública, y a nuestra legislación, a la vanguardia internacional en materia de reconocimiento de derechos para el colectivo LGBTIQ+.”