Rabino Salomón Joaquín Nussbaum habló sobre los tucumanos que viven en Israel en medio del conflicto

Muchos tucumanos viven en la zona donde se produjo el atentado del grupo terrorista Hamas en Israel, según el rabino Salomón Joaquín Nussbaum, en declaraciones en el programa Primer Plano, explicó lo siguiente:

- ¿Muchos tucumanos en la zona donde se produjo el atentado?

- Si Muchos. Muchos tucumanos en su tiempo eligieron radicarse en ese espacio, primero porque había mucha afinidad con la idea del “proyecto del kibbutz”. En esa zona hay muchos kibbutz y, aparte en Beer Sheva, que es la tercera o cuarta ciudad de Israel, en cuanto a importancia, es una ciudad muy populosa y donde muchos tucumanos eligieron hacer su proyecto de vida para para su futuro.

- ¿Hay familias tradicionales de Tucumán?

- Sí claro, muchísimas, hay profesionales, hijos, nietos y descendientes de tucumanos viviendo allí con emprendimientos comerciales y con distintos proyectos vastísimo.

- ¿Cuando se fueron a vivir allá sabían cuál era la realidad?

- Y se han adaptado a esa vida y nosotros desde muy lejos no lo podemos dimensionar a todo eso. Obvio es una realidad diferente. Ellos ideológicamente eligieron ese proyecto. No es que ellos se fueron. Es cierto algunas personas se fueron de la Argentina por razones económicas, sí. Pero muchas personas se fueron a establecerse y a coronar un proyecto, el proyecto ideal del sionismo que es constituir y elaborar y crear la pertenencia con esa tierra de la cual ancestralmente el pueblo judío se siente parte claro. Obviamente, una persona va allá y va con toda la ideología y quiere ser parte de todos los procesos y dentro de lo primero que quiere ser parte es de ser parte del Ejército, porque el Ejército no es una Armada, sino que es un proceso integrativo de una realidad donde van varones mujeres mayores. Donde de alguna manera se sirven, no solamente en tareas de seguridad sino también en tareas de desarrollo.