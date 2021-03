Luego de padecer coronavirus, el vicegobernador retomó sus actividades oficiales este jueves y presidió la sesión legislativa. Al salir del recinto, dialogó con la prensa donde habló de diversos temas: su estado de salud, la situación política luego de la ruptura en el bloque oficialista y su relación con el gobernador de la provincia, Juan Manzur.

“El que no entienda que en los cuerpos colegiados las decisiones se toman por mayoría, no entiende el funcionamiento de las instituciones, como que al Defensor del Pueblo lo elige la Legislatura, no es normal que quieran inmiscuirse otros poderes. Nadie puede discutir que 27 a 11 es una mayoría contundente dentro de un cuerpo colegiado”, dijo Jaldo.

Con relación a la situación política del partido Justicialista aseguró que, “las diferencias que podemos tener son políticas partidarias internas dentro del Partido Justicialista, nada tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones. Nadie puede preocuparse si hay problemas en el partido justicialista, lo que si nos preocupa es si esa diferencia se lleva a las instituciones, ahí hay problemas”.

“Hace tiempo no tengo trato y no converso con el gobernador. En algún momento nos juntaremos, tenemos dos años y medio más de gobierno, si tiene interés el gobernador se juntará con el vicegobernador, lo mismo pasará con el vice”, aseveró.

“La cuestión partidaria del PJ la vamos a dirimir en el espacio y en los tiempos que correspondan, salvo que prime el capricho de determinadas personas. Si alguien no respeta las instituciones no hay dudas que desde el Poder Legislativo las vamos a hacer respetar”, cerró.