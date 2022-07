“Macri decía que en seis meses iba a resolver el problema de la inflación, no lo resolvió, sin pandemia y recibiendo un préstamo extraordinario del Fondo Monetario Internacional de 40 mil millones de dólares”, puntualizó Luciano Chincarini al analizar la situación del país.

Consultado sobre la crisis en el país, el dirigente del Movimiento Evita en Tucumán, respondió lo siguiente:

- “Yo creo que no es monetario el problema en Argentina. Justamente, como se viene señalando, digo, la base monetaria de la Argentina, por ejemplo, es igual o inferior a otros países latinoamericanos y nosotros tenemos una inflación superior al conjunto. A su vez, no es una cuestión tampoco partidaria, porque fue un problema de los gobiernos peronistas pero también de los gobiernos anti peronistas. Macri decía que en seis meses iba a resolver el problema de la inflación, no lo resolvió, sin pandemia y recibiendo un préstamo extraordinario del Fondo Monetario Internacional de 40 mil millones de dólares. No solamente que no pudo resolver el tema de inflación, sino que se agudizó y sobre todas las cosas también se planchó la economía o sea bajo el crecimiento de la economía. Algo que hay que decirlo también, el crecimiento de la economía en la Argentina, el interanual, arriba del 5 por ciento de la economía, no redundó en mejor una mejor calidad de vida de los argentinos, de las argentinas. Me parece que la inflación, este gran impuesto a los sectores consumidores en general, está causada, básicamente, por la fuerte concentración que tiene la economía y la extranjerización de las principales 500 empresas argentinas. Trescientos cincuenta son extranjeras o sea eso significa que no tenemos en nuestras manos, en los argentinos y argentinas, la soberanía para poder definir el rumbo económico de argentina. Entonces creo que el estado, por supuesto, tiene que intervenir con mayor fuerza para desarrollar las economías regionales.

- ¿Cómo ve el futuro?

- Creo que hay que apostar fuertemente siempre nuestro país, a la producción local, a la generación de empleo, también a discutir temas que parecen cerrados, como quien se queda con las grandes riquezas en argentina. Ahora se viene el desarrollo de nuevas energías. Hay un momento que está acabando el petróleo y Tucumán tiene una nueva oportunidad gigante. Nosotros producimos caña de azúcar, una biomasa increíble. Un plan como el plan alconafta, que, en la década del 80, quedó en el olvido, tiene que ser recuperado. Tiene que ser Tucumán la usina energética del norte de la Argentina. Tenemos que ver en este momento del mundo una oportunidad. Por supuesto siempre buscando la sustentabilidad ambiental, porque si nosotros no cuidamos nuestra tierra, nuestro único planeta, no hay futuro para ninguno. Entonces coincido en destacar la fuerza del trabajador, de la trabajadora, que en definitiva somos los que sostenemos este país. Siempre ha sido así.