El conocido economista tucumano, Severo Cáceres Cano fue consultado por la crisis en la Argentina y se mostró optimista. Al ser consultado en un programa televisivo respondió lo siguiente:

- ¿Cuál es la visión respecto de lo que está pasando en la economía en el país?

- Yo sé que la situación esta complicada. Hace tiempo atrás no nos llamaban para hablar de economía. Hoy por hoy tenemos un problema muy grande con la inflación. Lo bueno, es que el gobierno y también el arco opositor, han tomado conciencia de la declaración de la guerra que hizo este gobierno. A mí, me resulta muy buena, en el sentido de que hemos detectado cuál es el enemigo. Ahora las herramientas, las batallas, las luchas que se van a hacer para vencer la inflación, son distintas y cada gobierno, cada político, cada dirigente, tomará las herramientas que crea conveniente en su momento. Pero, lo bueno, es que se ha fijado eso. Por eso yo soy un optimista. El mundo ha derrotado a la inflación. Si uno mira todos los países la inflación no es un problema. Hoy por hoy, hay un pequeño resabio inflacionario en el mundo y este resabio se da, básicamente, por problemas de pandemia y una gran emisión que existió en todos los países para tratar de suavizar los efectos de la pandemia. Entonces, indudablemente, esa emisión, todo ese trabajo que se hizo períodos anteriores, está repercutiendo en la economía mundial, ahora. Argentina, además de ello, tiene sus problemas propios. Entonces, si bien, tenemos que resolver el problema económico general, también hay que resolver otros problemas, que irán viendo los dirigentes cómo hacerlo. Lo bueno, desde mi punto de vista, es que está detectado el problema, que sabemos cuál es el problema y que habrá que librar las batallas que haya que librarla.

- ¿Qué le diría usted a los tucumanos?

- Hay solución. Que la cosa toma su tiempo. No es gratis. Que va a haber en algún momento que pagar. Ya hace más de 50 o 60 años, Álvaro Alzogaray, dijo “hay que pasar el invierno”. Esa frase se hizo famosa en el sentido de decir: “muchachos las cosas van a venir con sufrimientos, pero las cosas que uno vea, que el día de mañana, vamos a estar mejor”. Y yo creo que, yo siempre he sido un optimista, de que las soluciones existen, Se que hay gente en Argentina, sé que hay gente en todos lados, en la provincia de Tucumán, en los distintos lugares, que conocen. Entonces, en algún momento las soluciones se van a aplicar y la cosa va a funcionar mejor.