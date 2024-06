Los abogados cobraban mas honorarios de lo que reclamaba la gente

El legislador José Cano explicó temas relacionados con el Ente Unico de Regulación y Control de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), especialmente con las denuncias que realizan los usuarios cuando se les quema o rompe un artefacto por los cortes de energía. En conversación en el programa “Tucumán con Todo” esto es lo que dijo el parlamentario radical cuando se le pregunto sobre una exposición que tuvo con referencia a presuntas anomalías con actuaciones de abogados.

-“Yo dije, me parece que es una de las mejores medidas que tomó (Osvaldo) Jaldo intervenir el Ente (ERSEPT), porque realmente todavía no se devolvieron 18 celulares, y no de los directores anteriores. Cuando a un usuario se le rompe o tiene un desperfecto, producto de la mala prestación, tiene que entrar en un devenir de trámites que nunca llegan a un final como corresponde. A diferencia de Jujuy, que hay un trámite expedito, cuando la empresa tiene ese tipo de conflicto, acá en Tucumán, cuando entra una denuncia, había estaba, digamos la base de datos esas denuncias. Eran tomadas por estudio jurídicos que tenían vinculaciones con abogados que trabajan en el estado y el último mes facturó, en el último periodo, casi 18 millones de pesos, en digamos en honorario los abogados. Y 15 millones era lo que había que devolverle a los usuarios.”