Las mujeres en la política y su vida privada, según una intendenta

La intendenta de la ciudad de Lules, Marta Albarracín, habló de los obstáculos que tiene una mujer para llegar a un cargo electivo y poder soportar las criticas mal intencionadas. En un diálogo en un programa televisivo esto es lo que comentó Albarracín.

-Usted cómo ve, se plantea ya como una mujer de la política. Le cuestas a la mujer entrar en la política.

-Sabe que si. A mi me costo mucho. Sobre todo uno sufre mucha violencia política en el camino y yo fui bastante... me dieron por todos lados. Cuando empezamos a trabajar no tuvieron piedad. Pero eso es la ley de estar en la política digo . Me costo como digo, Carlos(Galia ex intendente y su esposo) me dejaba para el último porque tenía que dar el ejemplo. Siempre trabajando con mis compañeros, los directores, la gente, miembros del gabinete de él. Entonces yo quedaba siempre esperando la parte que a mí me correspondía. Anda y hace este proyecto vos. Pero tenía que dar el ejemplo. Es así. A uno le cuesta sobre, todo cuando sos mujer.

-Usted hizo su proyecto y lo peleó directamente

-Sí.

-Usted cree que se va a aumentar el número de mujeres trabajando en la política?

-Sabe que sí. Yo vi en las listas. Por ejemplo hace unos años atrás no había, no querían las mujeres participar en política. Yo misma me ocupaba de hablar amigas, a gente, que más o menos, tenía para poder llegar a ser concejal y no querían tenían miedo. Tenían miedo de que se metan en la vida privada, de que los hijos no acepten que la madre este expuesta. Pero yo creo que, ahora en Lules estoy hablando, todo mi gabinete, hay concejalmujer, se están animando a la política. Porque como siempre digo la política no la vean como que es mala. La política es buena si vos realmente trabajas de una forma transparente para la gente.

-Usted plantea un tema interesante en relación a la mujer. Es como que la mujer pierde la privacidad que tenía cuando entra en política. Acualquier político le pasa lo mismo.

-Si. Ya al entrar en esto vos sabes que jugas otra cosa. Te van a desnudar en todos sentido. Es lo que hicieron conmigo todos, lo hacen todos los dias. Pero es un grupo reducido. Yo siempre digo que “los que más te dan” es un grupo reducido de personas que se dedican a destruir.

-A usted le afectó mucho eso o no?

.A mí. Yo lo primero que hice es hablar con mi hijo, ponerlo fuerte a mihijo y decirle: “hijo a tu mamá le van a decirle un montón de cosas, pero vos estás seguro de lo que yo soy”. Y también le hablé a mi mamá. Mi mamá que tiene 80 años, también le dije:” mamá van a decirte un montón de cosas, pero vos me conoces que soy tu hija”, Y ella me dice: “sí hija y estoy segura de lo que vos sos y de lo que vos haces”.

-Cuál es su sueño en la política?

-Mi sueño es que Lules crezca. Es que sea el orgullo de todos loshabitantes. Convertir en una ciudad moderna, con tecnología. Eso es en la parte política. Y, en la parte mía, dejar huellas, dejar algo lindo que cuando todo el mundo se acuerde de la gestión de Marta Albarracín y digan: “mira que lindo quedó esto... mira esto, mira el cambio”. Eso sería algo muy satisfactorio para mí.