Nadima Pecci destacan la actitud de Jaldo de alinearse al gobierno nacional

“Creo que para la oposición tucumana va a haber que trabajarla mucho para poder conformar una figura que pueda, en el 2027, empezar a hacer frente al gobierno de Osvaldo Jaldo”, esto señaló la ex legislador Nadima Pecci. Destacó, además, que el gobernador de la provincia “ha tomado una actitud muy positiva en cuanto a alinearse con el gobierno nacional, pensando, principalmente, en la provincia”. En una conversación en el programa televisivo “Tucumán con todo”, la ex dirigente del busismo y hoy alineada con Patricia Bullrich, también habló sobre la situación en el desaparecido Juntos por el Cambio. Esto es parte de la conversación con Pecci:

-Y a Tucumán cómo lo observa?

-Al tema Tucumán es más complejo porque tiene desde el lado, digamos delo que sería la oposición al gobierno local, la oposición está bastante diluida

Creo que Jaldo ha tomado una actitud muy positiva en cuanto a alinearse con el gobierno nacional, pensando, principalmente, en la provincia más allá de la diferencia que uno pueda tener con algunas cuestiones, que la hemos señalado siempre y que la vamos a seguir señalando, que tienen que ver con montón de situaciones que ocurren en Tucumán. Más allá de las diferencias que podemos tener con Jaldo yo creo que ha sido una actitud no solo inteligente, sino tal vez, diría, valiente en el sentido de que se ha puesto a su propio partido, no digo en contra, pero que le ha representado, sí, un resquemor político dentro de lo que es el Justicialismo. Creo que para la oposición tucumana va a haber que trabajarla mucho para poder conformar una figura que pueda, en el 2027, empezar a hacer frente al gobierno de Osvaldo Jaldo.

Hoy la veo muy diluida y muy similar a lo que ocurre a nivel nacional, digamos lo que fue “Juntos por el cambio” en su momento. Está totalmente fragmentado, hay sectores del radicalismo, la inmensa mayoría que están más del lado del kirchnerismo que del lado de la Libertad Avanza o del gobierno, queen realidad viene a representar el cambio que todo Juntos por el Cambio en su momento planteaba.

Creo que va a haber que hacer toda una nueva lectura de lo que la sociedad argentina está pidiendo y reclamando que tiene que ver, con que ya las internas, los egos, las imposiciones, ya no van mas.

-Cómo el futuro de Silvia Elias de Pérez, su posición política-Silvia es una dirigente que tiene mucha experiencia, muchos años. Yo creo que ella ya hizo un intento de encarar la gobernación

Hay que ver,primero, cómo se define el radicalismo, que está, también acá en la provincia, con una situación particular, porque todavía no se han puesto de acuerdo con respecto a las elecciones internas de su partido. Es un partido que se ha normalizado hace unos años y que recién ahora tienen quevolver a a normalizarse.

Sé que suenan varios nombres. Ella ha manifestado que no tiene interés en comandar, digamos, al radicalismo

-Quien cree que puede ser referente del radicalismo: (Roberto)Sánchez,(Mariano)Campero, (Alejandro) Molinuevo,quién cree usted.

-Al que más lo veo digamos con ese perfil es Mariano Campero, pero es una impresión, digamos, personal.

-En el busismo que va a pasar usted que se fue del busismo?

-Creo que hay un desgaste claro y que, lamentablemente, acá en la provincia han tenido una elección provincial, en donde el resultado no ha sido, seguramente, el que ellos habían esperado. Yo no sé cuál será el futuro, pero no me gusta hacer futurología, ni tengo la bola de cristal, porque, uno nunca sabe en política, pero realmente creo que están siendo parte de un desgaste, de una fuerza que viene sin renovación. Y la verdad, que al gobierno nacional, no sé, yo no, la mayoría de gente no lo logra asociar.