La intendenta de Lules Marta Albarracín y su apoyo a Osvaldo Jaldo

La intendenta de la ciudad de Lules, Marta Albarracín explicó acerca de su posición pública apoyando al gobernador Osvaldo Jaldo y pidiendo a los senadores nacionales por Tucumán, Juan Manzur y Sandra Mendoza, que voten a favor de la Ley Base y del paquete fiscal. En conversación con el programa “Tucumán con todo”, estos son al algunos de los tramos de la entrevista.

-Vi que publicó una solicitada apoyando al gobernador y pidiendo a los senadores nacionales que voten a favor de la Ley Base y el paquete fiscal

-Sí, por supuesto. Nosotros siempre vamos a estar apoyando las decisiones de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo. En una reunión que tuvimos hace unos días yo brindé mi apoyo como intendente de la ciudad de San Isidro de Lules. Yo creo que esto lo deberíamos hacer los intendentes, que siempre el gobernador nos está apoyando en las decisiones de la ciudad y por supuesto vamos a ser beneficiados todos.

-Usted conversó con el gobernador de este tema?

-Nosotros tuvimos una reunión hablando de lo que venimos haciendo en gestión. Yo como intendente nueva, los 210 días de gestión, hicimosuna reunión y en esa reunión yo hablé, justamente, que voy a apoyarlo en todas las decisiones que él tome.

-Intendenta si usted tuviera que plantear estos meses que lleva de gobierno, de 1 a 10, cómo se calificaría usted.

-Bueno siempre nosotros necesitamos más de fondos para seguir haciendo las obras, pero haciendo las cosas como uno viene haciendo, creo que bien, porque uno lo hace de una manera transparente, con mucho compromiso y la ayuda que nos da el ministro del Interior con el gobernador, también nos da para lo que uno quiere.

-Cuénteme un poco de su vida intendenta. Cómo hizo para llegar a intendente usted. Usted es de Lules

-Yo sí, sí, yo nací acá en Lules. Siempre trabajé en la parte educativa, soy auxiliar contable y, después, en el 2018, Carlos Galias(su esposo y ex intendente), me suma a su gestión para ser directora de Educación. Estuve 3 años de directora de Educación. Pasé a la Secretaría de Educación y Cultura, trabajando fuerte con la parte social, de mis barrios más vulnerable. Soy una funcionaria que sale más, que estar en la oficina, estar en su despacho. Tengo muy buena comunicación con los vecinos. Y después las encuestas dieron y ahí comencè esta carrera hasta que llegué a ser intendente electa. Y trabajando como ahora y no “por ser la mujer de”, no, siempre es por el trabajo que yo, siempre recalco, que vengo haciendo.

-Usted me dice que no llegó al cargo “por ser mujer de”.

-No quiero que digan siempre “ah esa está porque era la mujer de Galia”, no. Quiero que se reconozca el trabajo social que uno siempre viene haciendo. Creo que la gente sabe. Yo creo que la gente se da cuenta de eso.

-Y como docente qué hizo usted?

-En la dirección de Educación donde damos apoyo a todos los establecimientos educativos de Lules, donde tuve una creación de la Escuela de Oficio, con más 3000 alumnos, una educación no formal, obviamente. Y lo sigo haciendo hasta el día de hoy.