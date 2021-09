Durante la tarde del martes se confirmó la presentación de la renuncia de la candidatura a Diputado Nacional obtenida por el vicegobernador Osvaldo Jaldo en las PASO del domingo en el marco de la interna del oficialismo.

Luego, mediante un comunicado oficial que publicó en sus redes sociales, Jaldo detalló las razones por las cuales se decidió tomar esa postura. Previamente, en una entrevista el presidente de la Legislatura manifestó que iba a “priorizar mis responsabilidades y cumplir con el mandato de vicegobernador”.

Luego agregó que su participación en los comicios fue “para darle más movilización a la interna y darle más porcentaje de votos. El objetivo era que Tucumán sea uno de los distritos de mejor rendimiento del país y lo logramos. Otra meta que teníamos era poner nuestros candidatos en la nómina, queríamos ser parte. Con casi 200.000 votos pudimos hacerlo”.

Comunicado oficial

Queridos tucumanos,

Quiero contarles que nuestro espacio político, “Todos por Tucumán”, decidió presentar las renuncias de mi candidatura como Diputado Nacional y de Roque Tobías Álvarez, quedando así como representante de nuestro espacio, siempre dentro del Frente de Todos, Agustín Fernández.

El motivo es claro y los hechos están a la vista. Pero mucho más que eso, lo que estamos haciendo es representar la voluntad del 40% de nuestro espacio político. Este 40% nos ha dicho que tenemos la responsabilidad de trabajar para que el peronismo vuelva a ser, en nuestra provincia, quien verdaderamente les de soluciones a los tucumanos.

Un 40% de nuestro espacio político le ha dicho al gobernador Manzur que no está conforme con cómo lleva adelante la gestión de seguridad. Un 40% de nuestro espacio político le ha dicho al gobernador Manzur que no está conforme en cómo lleva adelante la gestión de educación. Un 40% de nuestro espacio político le ha dicho al gobernador Manzur que no vamos a permitir que Tucumán sea la provincia con los índices más altos de pobreza de todo el norte argentino. Un 40% de nuestro espacio político le ha dicho al gobernador Manzur que nuestros hombres y mujeres necesitan trabajo. Un 40% de nuestro espacio político le ha dicho al gobernador Manzur que nuestros jóvenes necesitan oportunidades para desarrollarse acá, en su provincia.

Por lo tanto, nosotros somos los que debemos llevar adelante la voluntad de este 40% de nuestro espacio. Y esa es la decisión que hemos tomado. Presentamos la renuncia a nuestra candidatura para seguir trabajando dentro del Frente de Todos en Tucumán, para encontrar las soluciones que los tucumanos necesitan con urgencia. Vamos a trabajar sin descanso para que esto suceda, y también vamos a trabajar sin descanso para que el Frente de Todos tenga la mejor elección en noviembre; inclusive mejorando el porcentaje de votantes que obtuvimos en las PASO. Pero siempre siendo claros en cuáles son nuestras diferencias y siendo claros en qué vamos a trabajar para brindarle soluciones a los tucumanos.

No tengo dudas de que nuestro candidato Agustín Fernández será proclamado como diputado nacional, representando a nuestro espacio en el Congreso Nacional dentro del FDT, y acompañando a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner en todas las decisiones que sean necesarias para ayudar a nuestro país. Pero, por supuesto, siempre defendiendo los intereses de los tucumanos, que es lo que todo legislador nacional debe hacer.

A todos los tucumanos les digo que escuchamos el mensaje de las urnas, que somos conscientes de que un 70% de la población de nuestra provincia votó en contra de este gobierno. Por eso, y desde el lugar que me toca, voy a trabajar sin descanso para encontrar todas las soluciones para que los tucumanos puedan vivir mejor.