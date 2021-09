El Decano no pudo en Santiago y cayó ante el “Ferroviario” por 2 a 0 con un doblete de Lucas Melano, quién hizo valer la ley del ex en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Omar De Felippe dialogó con la prensa una vez finalizado el encuentro y analizó la dura derrota.

“No creo que haya planteado mal el partido, después veremos en qué nos equivocamos, pero es difícil hablar de un planteo bueno o malo. Fue un partido parejo que se definió por aprovechamiento de situaciones”, dijo el DT.

“Hay cuestiones que tenemos que tratar de arreglar, sobre todo en ataque. En algunas pérdidas en ofensiva lo pagamos atrás. La actuación del equipo tiene que mejorar, tuvimos altibajos y erramos demasiados pases”, expresó De Felippe.

Para este partido faltaron algunos jugadores importantes, por lesiones, para el armado del equipo, pero el entrenador no siente que esas ausencias hayan sido determinantes en el rendimiento y obtención del resultado.

“Toda la semana vemos quién rinde y buscamos lo mejor para cada partido que nos toque enfrentar y hay que seguir buscando el equilibrio del equipo. Quedamos expuestos a la contra, no tuvimos tantas llegadas y me preocupa que no tengan regularidad en el juego. Cuando vas perdiendo tenés q salir a buscar el partido y el equipo por momentos se desestabiliza y deja espacios que cualquier rival los va a aprovechar”, finalizó.