Furor en las redes: la fiebre rosa continúa y una chica se convirtió en “La Barbie tucumana”

Barbie ha tocado los corazones de muchas jóvenes al recordarle su infancia. Este es el caso de una joven que se vistió de rosa e hizo una versión de la canción “Barbie girl”, solo que algo cambiada, ya que la convirtió en una divertida canción de cumbia argentina. Rápidamente, se hizo viral en las redes y muchos conocieron a “La Barbie tucumana”.

Lysset Monteros es una joven tucumana de 26 años que fue furor por un peculiar video donde se la veía bailando y cantando una nueva versión de la conocida canción de Barbie y, así, subiéndose a la “ola rosa”. Es estudiante de Derecho y se dedica a la música.

La "Barbie tucumana" que la rompió en las redes. Foto: La Gaceta

La chica cómo fue que decidió grabar el viral video: “Ese día fuimos a ver la peli de Barbie, y yo me dedico a cantar hace un montón. A la salida del cine me hicieron una entrevista que tuvo muchos comentarios. Entonces mi productor me dice: ¿Qué te parece si hacemos algo de Barbie?”.

El video de la “Barbie tucumana” que se hizo viral en redes

“Hola, Ken. Hola, Barbie. ¿Querés ir a dar un paseo?, ¡Dale, vamos, de una!”, empieza el llamativo videoclip que compartió la cantante, donde canta la famosa canción “Barbie Girl”, de Aqua, pero con varias partes de la letra cambiada.

La mujer vestida completamente de rosa, con un estilo único, contó que era muy fanática de la muñeca cuando era pequeña. “Yo tengo 26 años, me hacen de menos a veces, la verdad es que soy re fan de Barbie desde chica. Me acuerdo que con mis primas cosíamos las telas”.