En Tucumán no vamos a tener problemas por fallas de las líneas de alta tensión o de transformadores

El ingeniero Jose Ascarate se refiriò tambièn este fin de semana con respecto a las obras que se estan realizando en el interior para evitar que se produzcan futuros cortes de luz en la provincia. Em ese sentido detallo minuciosamente como son los proyectos y las tareas que se estan poniendo en marcha. Esto es parte del diàlogo con el titular del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT).

-Podemos hablar de lo que tiene que ver con la estación transformadora de Alto Verde que tiene el recorrido por Concepción y Aguilares, ¿puede ser?

Está al sur de Concepción, entre Concepción y Aguilares, es los aplica la Dirección de Energía de la provincia de Tucumán, son fondos federales del Consejo Federal de Energía, y en este caso la Dirección de Energía está realizando no solamente esta obra, varias obras. En realidad la duplicación de la Estación Transformadora de Lules, se han hecho con FDI infinidad de obras, insisto, para que la gente entienda, todas las obras que efectuamos con dinero de la provincia de Tucumán o en canje de dinero que es de la provincia de Tucumán, son inversiones de los tucumanos, todas las obras están hechas en líneas de alta tensión, y transformadoras, el caso de Lules 132, el caso de Alto Verde 132 mil voltios, la duplicación Manantial se hizo de 132 mil voltios, todas estas obras son obras que le correspondían hacer a la transportadora TRASNOA, y lo realiza la provincia de Tucumán porque estamos reforzando los vínculos de alta tensión. Las obras de la empresa distribuidora que se llama EDET, están contempladas en el presupuesto de EDET y forman parte de un plan quinquenal. Lleva 5 años de ejecución, y están e

n la boleta de todos los usuarios con una cláusula que dice, resolución ERSEPT, inversiones obligatorias del distribuidor, y están en la parte derecha de la boleta.

-¿Qué pasa con la obra El Bracho- Villa Quinteros también?

-Esa es una obra muy sentida, que es la que daría lugar a tener el doble nexo entre lo que es las centrales de El Bracho, que son las centrales de 500 kilovolts, donde conectamos toda la línea nacional, y, Villa Quinteros en forma directa, sin hacer el nexo El Bracho-Independencia-Manantial-Agua Blanca-Villa Quinteros, que es el nexo que va por la vieja ruta 38, que actualmente, por ella derivamos toda la energía. Ese refuerzo es una doble terna, está en el presupuesto nacional desde hace más de 15 años, no fue ejecutado en distintos gobiernos. Se logró colocar dentro del plan de obras recién en el año 2021-2022, en la reunión del Consejo Federal de Energía que se reunió en Tucumán ese año. En el 2023, se coloca la obra, el Bracho- Villa Quinteros, que es una doble terna, que es una obra del orden de los 40 millones de dólares, se coloca en el presupuesto del Consejo Federal y se hace el llamado a licitación y el contrato. La obra está contratada, están los fondos, están los fondos retenidos en Nación porque son fondos fiduciarios, dentro de estos fondos fiduciarios que congeló el gobierno que asumió hace poquito. Hace menos de un año, congela estos fondos, pero ahora hemos tenido la noticia de que van a tener ya tres firmas habilitadas del Consejo Federal de Energía y van a permitir que los reutilicen. La obra tiene un contrato, hemos pedido a la empresa que se llama Power China, que no realice reclamos legales, que podía realizarlos dado el tiempo que ha transcurrido, de tal manera que podamos efectuar la obra. Esa obra es una obra que se realiza en mínimo de 48 meses, dos años, y que va a terminar de reforzar todo el sistema.Todo el sistema tucumano que va a impedir que de aquí en adelante tengamos, por problemas de alta tensión, caídas o salidas de servicios de zona de la provincia.

-Entonces, El Bracho-Villa Quintero, lo hace la Nación.

-El Bracho-Villa Quintero es un contrato del Consejo Federal de Energía que supervisa el CAF, que es el CAF del Consejo Asesor Financiero del Consejo Federal, y que ya tiene las tres firmas habilitadas para poder dar inicio.

- Alto Verde, ¿quién lo hace?

-Alto Verde efectúa la provincia de Tucumán, Dirección de Energía, fondos FDI. Bien.

- ¿Sarmiento?

Ejecuta la provincia de Tucumán, son contratos de la provincia de Tucumán a través de EDET, que son parte de la compensación del Decreto 3.300. Tanto esa como El Bracho-Cevil Pozo.

¿Y El Bracho-Independencia?

-El Bracho-Independencia es la próxima obra que vamos a ejecutar recambiando el cableado, más Independencia, más Independencia-Manantial, que son las obras que van a permitir, definitivamente, que no tengamos ningún problema.

-¿Quién lo hace a esa ahora?

-La provincia de Tucumán, en todos los casos.

-¿Cuánto tiempo van a llevar a cabo estas obras?

--Este año estamos terminando El Bracho-Cevil Pozo y Estación Sarmiento. Vamos a terminar la Estación Alto Verde en el sur. Estamos ya con la duplicación de la Estación Transformada de Lules, que está próxima a terminar, al 80% la obra. Así que, nos está quedando, hemos reparado los cables subterráneos, está incluida la reparación de los cables subterráneos, así que lo que nos está quedando a hacer son obras bastante sencillas. Una que es un contrato con Nación, que está contratada Power China, que es una empresa líder en lo que es ingeniería eléctrica de China, que es la misma empresa que ganó en Salta. Esta empresa ganó en Salta y empieza a ejecutar también la obra que va desde Rosario de la Frontera hasta Cobos, también de alta tensión. Y lo último que me queda es hacer con los fondos del decreto 3300 de la provincia de Tucumán, hacer los refuerzos de las líneas que nos van a quedar remanentes, que son fundamentalmente, El Bracho-Independencia e Independencia Manantial.

Con esto, en los próximos dos años, en Tucumán estamos en conexión, es decir, que no vamos a tener problemas por fallas de las líneas de alta tensión o de transformadores. Que la distribuidora, que hoy tiene capacidad de distribuir, en pico 1200 megavatios, no va a tener cortes, porque las líneas de alta tensión se caen a los 800 megavatios de consumo.

-Justamente le quería preguntar acerca de la vinculación o la relación con Trasnoa, usted decía que hay obras que las tendrían que haber hecho ellos, ¿cómo es la relación de la provincia?

-No, la relación nuestra es buena, pero Trasnoa tiene un contrato muy particular, recordemos que en el momento en que Menem realiza el desguace de Agua y Energía, y pone transportadoras en alta tensión, distribuidoras y generadoras, como parte separada de lo que antes era un solo sistema, que se llamaba Agua y Energía. Le otorga distintas cuestiones. Las distribuidoras tienen un plan de inversiones que los obligan las provincias, nosotros tenemos con EDET firmado un plan de inversiones cada cinco años, y lo controlamos. Las generadoras tienen que aceptar la inversión porque si no, no cobran. Las transportadoras, que son las que están en el medio, tienen solamente en el contrato que operar y mantener. Significa que todo lo que ha ocurrido desde la década del 90 hasta acá, el crecimiento que ha habido, que requiere líneas de transporte nuevas, mejoras, refuerzos, son obras que las realiza el gobierno nacional o los gobiernos provinciales.