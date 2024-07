Daniela González, profesora de Educacion Fisica y campeona de softbol

“Comencé un poco de grande. Hice varios deportes en mi niñez, pero cuando ingresé a la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán, porque soy “profe”(profesora de Educación Fisica), conocí el softball en Tucumán. No sabía que se jugaba en Tucumán, así que empecé a jugar a los 19 años y me atrapó totalmente. Soy muy apasionada de este deporte. Cuando me recibí de “profe”, recibí mi primera convocatoria a la selección, y desde 2017 formo parte del equipo. Estoy muy contenta de poder representar al país en el deporte que amo”. Esto lo señaló Daniela González quien se consagró con la selección argentina de softball el fin de semana en el Torneo Sudamericano y mostraba su medalla dorada, la del primer puesto, porque vencieron a Colombia en la final. Con relación al partido de consagración explicó que “la verdad es que fue una final muy difícil, con mucha presión, pero el equipo lo vivió con mucha tranquilidad y seguridad por todo el trabajo que habíamos hecho en el proceso. Nos tocó en la ronda perder contra Colombia en un partido muy duro también, y, sabíamos, que era nuestro posible rival en la final. Durante el torneo nos preparábamos partido a partido para llegar a esa revancha. Fue un partido difícil y largo; jugamos semifinal y final seguidas, muchas horas jugando, pero el equipo estaba preparado y realmente fue una satisfacción enorme el resultado y cómo se vivió la final”.

Destacó que para ella “es un orgullo muy grande y un honor poder vestir la camiseta de Argentina y representar también a la provincia y al softball femenino en todo el país. Son muchas las chicas que anhelan y sueñan con llegar a este lugar. Para mí es una felicidad muy grande haber logrado esto. Creo que uno, como deportista, siente que ha llegado a valorar todo el esfuerzo que hay en el camino. Es una satisfacción muy grande y un orgullo muy grande”. Al hablar de la difusión de este deporte indicó que “creo que en los últimos años ha crecido mucho nuestro deporte en la provincia, se ha ido haciendo más conocido. Al principio nos costó mucho la difusión, que la gente sepa que se juega al softball. Somos pocos equipos, pero nos mantenemos constantemente muy activos, jugamos todos los fines de semana. Se han agregado muchas categorías; antes solo había masculino y femenino en la primera, y ahora tenemos desde categorías infantiles y cadetes, lo que también hace que siga creciendo el deporte y se sume más gente a jugarlo. Creo que lo más importante para nosotros siempre es la difusión y que se pueda seguir manteniendo la asociación tucumana para que podamos tener juego y competencia todos los fines de semana”. La entrevista completa realizada por la periodista Mariana Herrara en el programa “Tucumán con Todo” esta en el sitio: https://www.youtube.com/watch?v=s9lFt5JsHsU