Paola Márquez habló antes de conocerse el veredicto donde se condenó a cadena perpetua Gerónimo Helguera que mató a su hermana Mariela.

Dijo: “Quieren decir que está enfermo, pero ¿Dónde estaba la familia el día que salió armado y entró al trabajo de mi hermana y la mató? Señores jueces, ustedes no saben el dolor y la tristeza que hay en mi casa. No hay día que no la lloremos”.

Llorando señaló: “Queremos que pague lo que hizo. Hace nueve meses que destruyó nuestra familia. Nos mató en vida. Mariela era una chica trabajadora. Era madre y padre para sus tres hijos”.