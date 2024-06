Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños y Adolescentes de Tres Arroyos, qué es y cómo funciona

Hace unos días el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, visitó Tres Arroyos con anuncios de nuevos convenios para los programas que viene llevando adelante la Municipalidad.

La firma de importantes convenios con la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Martín Garate, están enfocados en la protección de los derechos de los niños y adolescentes.

Vía Tres Arroyos (VTA) dialogó con Victoria Grin (VG) coordinadora del Servicio Local y con el doctor Carlos Ordóñez (CO) para que nos cuenten los pormenores de los diferentes programas que ayudan a los niños y adolescentes vulnerables a reinsertarse y recuperar sus derechos.

VTA: ¿Qué es el Servicio Local?

VG: “El Servicio Local es un organismo de administrativo que interviene cuando se producen vulneración de derechos de niños y adolescentes. Hoy está compuesto por el doctor Carlos Ordóñez que es el abogado, Florencia Buffa, Psicóloga; Sofía Busse, Trabajadora Social; Agustina Casal, operadora; y yo que soy la Coordinadora”.

“El servicio local depende del área de Niñez Adolescencia y Familia que depende de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos. Esta semana con la llegada del ministro Larroque y de Andrea Cáceres, que es la directora del organismo provincial de niñez y adolescencias, se firmaron un conjunto de acuerdos”.

“Dentro del Área de Niñez, tenemos dos áreas: el área de Promoción y el área de Prevención donde se encuentran todos estos programas con los que se intenta que los niños y adolescentes concurran, estén cuidados, los tengan como un centro de referencia y se encuentren acompañados por los distintos operadores y profesionales”.

VTA: ¿Cuáles son los convenios que se firmaron con el ministro Larroque?

VG: “Dentro de los acuerdos que se firmaron el más importante es el pacto social por la niñez y adolescencia, que es el que da entrada a toda esta cantidad de becas y de adendas que hoy tenemos. El pacto social lo que busca es tener un Estado más presente, proactivo, con mayor participación para el cumplimiento de los derechos de los niños niñas y adolescentes. Sin la firma de este Pacto Social no habría sido posible que bajaran esta cantidad de becas”.

CO: “Estos aportes son novedosos. Tener un aporte así de la provincia de Buenos Aires realmente habla sobre un esfuerzo importante que está haciendo el gobernador”.

VG: “Los programas que recibieron mayor cantidad de becas son “Puentes de la Infancia” que es un espacio de juegos, acompañamientos cuidados y referencias donde se bajaron 10 becas más; el Programa Tarea Fina: Autonomía Adolescente, que está orientado al acompañamiento adolescentes que se encuentran por fuera del entramado institucional donde se bajaron 20 becas más; además hay un nuevo convenio para un nuevo programa que es el Programa Juguemos Piola que busca fortalecer el derecho al juego y promover encuentros intergeneracionales”.

“Después, se sumaron 20 becas para el Programa de Fortalecimiento Familiar y para el programa de Operadores Socio-familiares con 20 becas más también y un subsidio para el equipamiento de un nuevo Hogar Convivencial y para su construcción destinado a niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años”.

VTA: ¿Qué exactamente que es el Hogar Convivencial?

CO: “El Hogar Convivencial es una casa donde llegan los niños que tienen algún derecho vulnerado y que no tienen la posibilidad de tener un hogar. Ahí lo que intentamos es restituirle esos derechos, están cuidados, van a la escuela, hacen actividades deportivas, o sea, es un lugar que sustituye a la casa de esos chicos por algún tiempo, porque existe alguna vulneración de derecho que no les permite vivir con sus padres o con sus familias”.

“Generalmente la medida de abrigo es de uno a seis meses. A los 6 meses se puede renovar si es que hay que seguir trabajando con ese chico y con esa familia, porque paralelamente también se trabaja con la familia para re vincular al chico con ella y remover ese obstáculo que han tenido para que no puedan vivir juntos”.

VG: “Hoy en Tres Arroyos tenemos el Hogar Convivencial 1 y 2 que si bien está alojando a niños, niñas y adolescentes, desde su nacimiento hasta los 17 años, la idea sería separar por rango etario porque de acuerdo a la edad son diferentes las carencias”.

VTA: ¿Cómo dan con los casos, es decir, cómo se trabaja para detectar niños en situaciones de vulnerabilidad?

CO: “Trabajamos mucho en territorio. Generalmente las denuncias llegan por oficio judicial, por denuncia policial o a través de la Comisaría de la Mujer porque son problemas intrafamiliares. También tenemos una red que son los CAPS y los CIC que están en cada barrio. Trabajamos coordinados con las trabajadoras sociales de cada CAPS y CIC para que sean nuestros ojos en los barrios. También nos llegan muchas demandas por parte de las instituciones educativas. Además quien lo necesite, puede concurrir al Servicio Local, exponer su situación para que se haga una evaluación y comenzar a trabajar desde ese punto”.

VTA: ¿Se trabaja con estos programas también en las localidades?

CO: “El Programa Puentes de la Infancia se encuentra presente en la localidad de Copetonas. En las localidades hay pocas actividades afuera de la escuela o del club, por eso, es importante generar estos espacios”.

“En la actualidad Puentes de la infancia se encuentra presente en el CIC de los barrios Olimpo, Municipal y Ranchos”.

“Estos programas tienen un efecto en los niños. Sería diferente la niñez y la adolescencia de estos chicos si no existieran estos programas; son una valla de contención contra todos los derechos vulnerados que puedan llegar a tener. Realmente tienen un impacto totalmente positivo en sus vidas”.

La Dirección del Servicio Local Domingo Vázquez 476 oficina 4.

Teléfono de Guardia las 24 horas: 15 41 35 13