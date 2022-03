Autoridades sanitarias anunciaron que el Hospital Pirovano ampliará la guardia pediátrica «sin desatender al servicio en general» y que se buscará incorporar a dos profesionales más como así también uno más durante los fines de semana y feriados, con lo cual funcionarán dos consultorios de demanda espontánea en los mismos horarios.

La medida se adoptó para subsanar la discontinuidad del servicio en la Clínica Hispano a principios de mes, situación que se da en varias instituciones sanitarias privadas de la Provincia de Buenos Aires ante la falta de especialistas.

En conferencia de prensa Gabriel Guerra, Ana Basilio y Horacio Rey brindaron precisiones y aclararon cuestiones que tienen que ver con la metodología de trabajo.

Guardias Pediátricas: Habrá refuerzos de personal Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Gabriel Guerra: “La pediatría es una especialidad poco elegida”

El Secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Gabriel Guerra indicó que: “La situación de la pediatría en toda la provincia de Buenos Aires y en nuestro país, lamentablemente por decisiones de políticas públicas que nos superan a nosotros, que están por encima de nosotros y que viene dándose desde hace muchos años, nos pone en esta situación en la cual hoy, la pediatría es una especialidad poco elegida y cuenta cada vez con menos profesionales para su ejercicio.”

“Nos hemos puesto a trabajar para lograr la mejor atención sin desestructurar un sistema y un servicio de pediatría como el que tiene hoy el Centro de Salud de Tres Arroyos que no solo hace una demanda espontanea en la atención de las 24 horas sino que brinda mucho más que eso, también brinda atención de demanda espontánea de consultorio de patología compleja, una atención del paciente neonatal, la internación etc.” – explicó.

“De acuerdo a la cantidad de recurso humano que tenemos, fuimos viendo de qué forma mejorar y captar la atención del paciente pediátrico para que, mientras siga esta situación en la cual el sector público tiene que sustentar esta carencia que tiene el sector privado, pueda funcionar de la mejor manera posible”.

Ana Basilio: “Haremos una convocatoria para el ingreso de dos pediatras más”

Por su parte Ana Basilio indicó que: “Desde el cierre de la guardia de pediatría en el sector privado nos hemos reunido muchas veces para ver cómo podemos trabajar para sostener la demanda incrementada en el sector público”.

“En las últimas semanas, vimos que hubo un mínimo incremento en la demanda, que no es más que la demanda habitual que venimos viendo todos los años, que es una demanda estacional”.

“Sin desarticular el servicio, creemos que hasta el momento nos ha dado un muy buen resultado. En todas las especialidades en este último tiempo, hay falta de recurso humano, como en terapia intensiva, médicos de guardia en general o médicos generalista”.

“Con menos recursos humanos o con el mismo que tenemos, hay que encontrar la manera de hacer funcionar mejor a este servicio”.

“Haremos una convocatoria para el ingreso de dos pediatras más, aumentaremos a un pediatra más los fines de semana y los feriados con lo cual van a funcionar dos consultorios de demanda espontánea con dos pediatras en los mismos horarios que veníamos manejando hasta ahora.”

Dr. Horacio Rey: “Si quieren armar una cuestión mediática, ármenla”

El Dr. Horacio Rey, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Pirovano expresó su descontento con la prensa por la forma de abordar el tema, ante el supuesto desborde del fin de semana en la guardia pediátrica del Hospital e hizo su descargo al respecto.

“Hace más de 20 años que trabajo en pediatría. Cuando se habla de un servicio no solamente se trata de una guardia o de una consulta por demanda espontánea”.

“Somos 8 personas que trabajamos desde hace 22 años en tanto en el servicio público como en el privado sin hacer ningún tipo de distinción”.

Contamos con 8 internaciones en pediatría y 4 en neonatología. Eso lleva un recurso humano, cuando hay traslados a centros de alta complejidad, ese pediatra se va de la ciudad, no está más, tiene que venir otro a reemplazarlo por si hay alguna urgencia y el recurso humano es finito, si hay un parto hay un parto, si hay una internación en “neo” hay una internación y hay que atenderlos, nunca quedó descubierto ningún tipo de servicio”.

“Esas 8 personas podemos jugar a ser maleables pero hay un momento en que el recurso humano no se puede extender porque se agota. Que mejor para nosotros que vengan más pediatras para cubrir mejor el servicio y trabajar menos”.

“Hoy la pediatría no se elige como especialidad, quedan cargos vacantes o dentro de ella se elige especialidades menos críticas, no se suben a ambulancias, no ve pacientes internados, no ve crisis convulsivas, no ve neumonía o meningitis, elige otro tipo de atención. Cada uno elige lo que elige, acá no podemos elegir y los 8 que estamos tenemos que atender absolutamente todo dentro del sistema de salud”.

“Esto lleva a que cada uno de nosotros tenga que tener un apoyo. Ya no se trabaja más como hace 25 años. El sábado éramos tres trabajando, hubo mellizos intubados que tuvieron que trasladarse a Bahía Blanca y nunca nadie pregunto nada sobre eso. Y el sábado se vieron 51 pacientes, lo que se ve todos los sábados, pero había dos abuelas y dos padres por cada paciente. Si quieren armar algo mediático con esto, ármenlo pero eran 51 pacientes”, – expresó Rey.

El médico aseguró que el servicio funciona. Hoy hay sólo dos pacientes internados. “Y la gente que atiende, tanto en pediatría como enfermería, son un encanto, atienden con todo el amor, pero siempre en estas épocas, cuando empiezan las clases, la demanda crece, y por cuestiones estacionales también. El staff de pediatría está conformado por médicos con residencia en hospital escuela de lo mejor que hay en la Argentina. Cada uno puede demandar lo que quiera, pero esa es la realidad”, argumentó.

Finalmente, desmintió cualquier tipo de exigencia, incluso económica, de parte del Círculo Médico para los profesionales que quieran comenzar a atender en la ciudad.