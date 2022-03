A partir de este martes, dejó de funcionar la guardia externa de Pediatría en la Clínica Privada Hispano Argentina que fue creada hace más de 30 años.

El motivo de la decisión recae en la falta de médicos, ya que la plantilla forma parte del sistema de salud tanto en el ámbito privado como en el público, hay superposición de horarios y agotamiento del personal médico.

La directora de la Clínica Hispano, Dra. Silvina Basílico indicó al diario La Voz del Pueblo que: “se dispuso por consenso y ante las dificultades para cubrir el sistema privado y público. Los mismos profesionales se desempeñan en los dos ámbitos. Es algo a lo que no queríamos llegar. Pero no se podía abarcar la totalidad de las horas y no tiene sentido ofrecer una guardia algunos días sí y otros no. Ojalá que sea un cese temporario”.

Por su parte Horacio Rey, jefe de Pediatría del Centro Municipal de Salud indicó al matutino que la falta de personal se debe a que " “las estrategias de políticas sanitarias a nivel nacional no fueron las más indicadas en cuanto a la restitución del personal en pediatría, neonatología, terapia intensiva. Hay varias áreas que fueron desmembrándose en el número”.

“Nuevas generaciones se han formado en subespecialidades, áreas específicas incluso dentro de la misma pediatría o neonatología, y esto hace que se queden en centros urbanos mucho más grandes” - agregó.

En la actividad puntual de neonatología, “se va a seguir brindando toda la atención de los recién nacidos en la clínica, como se hace en el Hospital. Pero la permanencia fija en la guardia no, porque no da la cantidad de gente para mantener este servicio” - finalizó Rey.