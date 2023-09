Cinco cosas que no tenés que hacer cuando tu hijo está enfermo, según una pediatra

No se enfoque únicamente en la temperatura, observe la apariencia del niño. Los termómetros no siempre proporcionan una imagen precisa de la salud de un niño. La Dra. Fradin recomienda prestar atención a la apariencia general del niño, su comportamiento y nivel de hidratación. Si el niño parece muy enfermo, incluso si la temperatura no es alta, es importante buscar atención médica.