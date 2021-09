El presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires, Facundo Tignanelli y la precandidata a diputada provincial Maite Alvado estuvieron de vistita en Tres Arroyos y realizaron una conferencia de prensa.

Sus actividades por la ciudad también incluyó una visita a Policoop y a los clubes Villa del Parque y Unión y un encuentro con los precandidatos peronistas locales y de la región.

Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Diputados del FdT de la Provincia, estuvo en Tres Arroyos Marianela Hut

En declaraciones a la prensa Tignanelli expresó:

“No es una elección similar a las anteriores venimos de 16 meses de pandemia en función de eso no hay otra cosa más que hablar que sobre lo que fue sucediendo en este tiempo y de las respuestas que ha dado el Estado Provincial y Nacional, además de plantear cosas similares de las que estábamos planteando previo a las elecciones de 2019, todas las cosas que estábamos buscando lograr como gobierno muchas se vieron postergadas por atender esta situación sanitaria”.

“Pese a la pandemia se ve la recuperación económica. Los valores interanuales de crecimiento de la actividad económica han sido superiores a los del gobierno anterior”.

“Recorremos la provincia y vemos que hay una reactivación económica y que los trabajadores y trabajadoras han recuperado la actividad que tenían antes de la pandemia”.

Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Diputados del FdT de la Provincia, estuvo en Tres Arroyos Marianela Hut

“Hay que tener en cuenta que gracias a la decisión de política y de cómo se hicieron las cosas - continuó Tignanelli - , no ocurrió nada de lo que se había vaticinado como el colapso sanitarios durante la pandemia tomamos el tiempo necesario para fortalecer el sistema de salud”.

“Cuándo apareció la vacuna, Argentina fue uno de los primeros países que salió el mercado a buscar a vacunas se pudo empezar a vacunar el año pasado que fue un récord en América”.

“La oposición convocó a la población a que no se vacune, hasta se presentaron en la Justicia denunciando que el presidente estaba envenenando a la población. Hablaron de cuestiones ideológicas para no comprarle la vacuna a Pfizer y quedó demostrado que no era así a través de un decreto del presidente que habilitó la compra de esas vacunas”.

“Cuidamos la salud de los argentinos, la provincia de Buenos Aires triplicó las camas hospitalarias y no ha quedado ningún profesional de la salud sin sus elementos de protección, sin sus barbijos ni sus máscaras”.

Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Diputados del FdT de la Provincia, estuvo en Tres Arroyos Marianela Hut

Sobre la situación económica actual Tignanelli indicó:

“El gobierno anterior dejó un nivel de endeudamiento como no se ha visto nunca en la historia Argentina. Durante los años de Macri se ofrecían créditos usureros qué la gente sacaba para pagar la factura de luz o de gas porque no podían pagar los tarifazos. Endeudaron a la sociedad y después endeudaron al conjunto del pueblo Argentino”.

“Este gobierno tuvo que reestructurar la deuda de los acreedores externos, eso nos permitió liberar fondos para poder hacer frente a las obligaciones en materia sanitaria, social y todas las postergaciones que traía nuestro proyecto”.

“Nuevamente tenemos encima al FMI condicionando la política económica y social de nuestro país. El gobierno provincial en estos días que logró reestructurar la mayoría de su deuda es permite liberar fondos para poder hacer obras, para dar cumplimiento a las cuestiones sanitarias, para poder fondear programas de producción para las empresas”.

“Todas esas cosas son las que estamos discutiendo en estas elecciones. Los proyectos políticos municipales necesitan de un proyecto provincial y nacional que los arrastre Queremos que el Frente de Todo gobierne Tres Arroyos en el año 2023 para eso es el primer paso son las elecciones legislativas de este año”.

Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Diputados del FdT de la Provincia, estuvo en Tres Arroyos Marianela Hut