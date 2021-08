“El Frente de Todos ha conseguido una lista de unidad, en la cual logramos tener la mayor amplitud posible, hay algunos espacios que no han participado y han decidido presentarse con su propia lista, pero, más allá de eso, nosotros hemos conseguido esta lista de unidad , es la primera vez en mucho tiempo que tenemos una lista única y eso es muy bueno”.

“La campaña ha sido media rara por las limitaciones de la pandemia nos hemos juntado individualmente o en pequeños grupos, es atípica también porque tanto Pity como yo estamos todo el año en contacto con la gente , recibimos a todo el mundo , hay mucha gente que nos llama, durante todo el año y siempre estamos a disposición, ya sea porque un servicio municipal no está funcionando como debería, o porque hay una necesidad de una familia, que la pasó mal con la pandemia y la sigue pasando mal porque perdió su trabajo, su changuita o su trabajo informal”.

“Hoy estábamos en el Barrio Santa Teresita y vimos muchas caras nuevas, pese a que nosotros estamos yendo desde hace seis , siete u ocho meses como lo hacemos durante todo el año y como estuvimos también todo el año pasado cuando la gente no podía salir a trabajar y nos pedía ayuda”.

“ Hay 18 concejales pero son pocos los que sobresalen , no solo en la tarea legislativa sino en el compromiso hacia la gente”.

“ Yo aprendí mucho de Pity en cuanto a la sensibilidad social, en cuanto a eso de ponerme mucho más en el lugar del otro, en el lugar del que más lo necesita y los más desamparados. La gente sabe que yo gestionar gestiono siempre, si me piden un proyecto en la Legislatura o una gestión en La Plata o en cualquier organismo eso lo hago permanentemente , pero de Pity aprendí mucho la cuestión social y estoy muy orgulloso de que podamos compartir eso. Por eso formamos un buen equipo, las cosas que yo no las entiendo las entiende el y viceversa. Cuando viene una persona ya sabemos quién de los dos tiene que abordar ese problema y quien colabora de otra manera”.

“Eso no sucede solamente con nosotros dos que somos las caras más visibles. Tanto Martín Garrido, Martín Garate, Tatiana, Pipo, Andrea y todos los que forman nuestro espacio, de todos aprendemos, por ejemplo nosotros no teníamos mucha relación con los comerciantes y Christian Camus nos acercó a ellos o Paola Salerno nos aporta algo muy lindo que tiene que ver con el urbanismo, el Medio Ambiente y con la política de vivienda, un tema en el cual los funcionarios se sacan muchas fotos pero la realidad es que no hay un Plan de Viviendas Municipal”.