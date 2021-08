Si decimos Julio, seguramente muchos no sabrán a quien nos referimos y es probable que, alguna vez, más de uno haya confundido su apellido con su nombre de pila, pero si decimos Pity, la mayoría de los tresarroyenses saben de quien estamos hablando.

Julio Pity Federico está casado con Yanina y tiene dos hijos de 17 y 10 años.

Nació en el Barrio Boca en el seno de una familia de seis hermanos criados por su mamá. Tuvo una infancia difícil y llena de privaciones, vivieron todos juntos en el ferrocarril y en el hospital, hasta que la solidaridad de un vecino les permitió trasladarse a una pequeña casilla de madera. Sin embargo aquel instante de felicidad para la familia, se convirtió en pesadilla cuando aquella pequeña casita que los albergaba se incendió al segundo día de habitarla.

Hubo que volver a empezar, Pity, su hermana mayor y su madre se convirtieron en el sostén de la familia, trabajando de cualquier cosa que les permitiera llevar el plato a la mesa, desde vender rifas, bolsitas y curitas por la calle hasta trabajar de junta-copas en Yamo.

Fue, sin duda alguna su historia, la que impulsó a Julio Federico, cuando comenzó a dar los primeros pasos en la política, a recorrer los barrios de Tres Arroyos, a conocer los problemas y necesidades de los más humildes y a comprometerse con las soluciones.

Su trabajo lo llevó a ocupar el cargo de Articulador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y hoy es el principal referente de Todos, posicionándose como el primer candidato a concejal en las próximas elecciones legislativas.

Vía Tres Arroyos (VTA) dialogo con Julio Pity Federico (JF), primer precandidato a concejal por el Frente Todos.

Julio Pity Federico, candidato a Concejal Frente de Todos (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: ¿Cómo llegás a la política?

JF: Mi mamá militaba en el PJ, creo que en ese momento con Varese que era diputado. Recuerdo que en una época para conseguir una garrafa tenías que ir a las 5 de la mañana a la Municipalidad para hacer cola. Un día de tanto acompañar a mi madre, me empezó a picar el bichito de ayudar y de participar. Me puse en contacto con Pablo Garate y me dio la posibilidad de atender el local partidario que tenía en Balcarce 50, así empecé y ha pasado mucha agua bajo el puente.

Sobre parte de su infancia ya relatada Federico reflexiona: “tuve una vida dura, pero entendiendo que la vida se trata de oportunidades, de ir superándose y aprender día a día. La calle no te da muchas opciones, te da el camino malo o el bueno, ves y tenés todo lo malo cerca, yo tuve la suerte de rodearme de buena gente y de sentirme contenido.”

“A los 8 años ingresé al Centro Educativo Complementario y eso fue una gran ayuda para mí en la enseñanza de los valores”.

VTA: Siempre se habla de los clubes, no solo por lo deportivo sino por la función social, algo en lo que vos haces hincapié permanentemente.

JF: Los clubes son muy valiosos y a veces no son respondidos de la manera que se merecen. Hoy en un barrio lo único que tenés es un club y todo pasa por ahí, desde las pibas que van a Hockey y los pibes que van a fútbol, hasta la copa de leche que se les da y son los miembros de la propia Comisión Directiva los que salen a buscar las leche y las galletitas para poder asistir a los pibes. Muchos de ellos toman la leche ahí y hasta el otro día pasan de largo, yo también eso lo he vivido.

VTA: El otro día en la presentación de la Lista de Todos hacías referencia a la falta de apoyo a los deportistas locales cuando tienen que salir a representarnos, sobre todo por la falta de transporte para trasladarse hacia otras localidades.

Julio Pity Federico, candidato a Concejal Frente de Todos (Foto: Vía Tres Arroyos)

JF: es un problema que lo hemos planteado varias veces en el Concejo Deliberante y hemos presentado varios proyectos al respecto. No puede ser que pueblos más chicos como Chaves o San Cayetano tengan ese recurso y nosotros no; que los pibes que tengan que movilizarse para competir o aquellos otros que llegan a un nivel alto no tengan la posibilidad de ir a competir, tienen que hacer una y mil cosas para poder viajar.

Cuando uno mira el presupuesto de deportes –continúa Federico – claramente te das cuenta que el 80% se va en sueldos. Esas son políticas de Estado y debería ser al revés, el 80% destinarse a ayudar a los deportistas y el resto a los empleados. Debería ampliarse el presupuesto para el deporte para que los chicos no tengan que pasar por estas situaciones.

Ayer (por el miércoles) recorrí el Club Villa del Parque y Unión y para que ellos puedan abrir la cancha el fin de semana les va a salir entre 20 y 25 mil pesos y sin ingreso de público. Es un esfuerzo abismal el que hacen los clubes para subsistir. Debería haber una Política de Estado donde se los pueda contener. El subsidio que hoy en día reciben es muy chiquito, es nada si tenemos en cuenta la situación en la que se encuentran los clubes hoy.

Julio Pity Federico, candidato a Concejal Frente de Todos (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: Uno conoce tu militancia en los barrios y tu cercanía con sus vecinos. ¿Cómo ves tú llegada con otros sectores de la sociedad, aquellos de clase media, clase media alta que no padeció privaciones y vive de otra manera?

JF: A mí me pasa algo muy loco con Tres Arroyos: cuando la ciudad tiene un problema real, Tres Arroyos es muy solidario y esta solidaridad abarca tanto al que menos tiene y al que tiene mucho. Eso me pasa con muchísimos empresarios de la ciudad, cuando necesito algo, puedo levantar el teléfono y decirles ‘che necesito alimentos porque se me complicó con una familia’ y siempre responden, soy un agradecido por eso.

Mi compromiso es el mismo para aquella persona que vive en Santa Teresita o La Aceitera que no tienen una gota de agua desde hace 20 años en los que está este gobierno, o por el comerciante que a las 5 de la tarde le entraron a robar o con el empresario.

VTA: ¿Existen los amigos en la política?

JF: ¡Sí, claro! Yo tengo amigos de la infancia que me conocieron cuando no tenía nada y que me prestaban ropa o me daban plata para que pudiese festejar las fiestas con mi familia, y también amigos de la política. Yo me considero amigo de Luis Aramberri, quien en una oportunidad me prestó la plata para que yo pudiese comprar el terreno de mi casa. Otra persona que me ayudó muchísimo y es mi amigo es Pablo Garate. Por eso mismo uno siempre trata de ayudar, porque conoce las necesidades y lo que uno ha padecido. Yo tengo los mismos problemas que cualquier vecino, alquilo como ellos, tengo paralizada la construcción de mi casita por la situación económica como les sucede a muchos, por eso me involucro tanto en sus problemas.

El Frente de Todos presentó a sus candidatos (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: ¿Qué es lo que más te pide la gente?

JF: Hoy a la mañana tenía una cola de 50 personas, y no solamente por las elecciones, siempre es así. Nosotros trabajamos todo el año con la gente. Eso me da tranquilidad. Cuando uno tiene una presencia permanente en la calle, como político está tranquilo, puede ganar perder o empatar una elección pero sabe que se ocupa de la gente todo el año. Si nos toca entrar al Concejo eso seguirá igual.

Creo que ahora la situación se ha agravado, para mí el tema habitacional es un problema que me preocupa muchísimo y no se le está dando la importancia que se le debiera dar. Es algo que yo hable en el Concejo antes de irme, la situación se estaba poniendo muy difícil y más ahora con la falta de trabajo.

Tres Arroyos está creciendo muchísimo poblacionalmente y se han dejado escapar algunas cosas que agravan la situación. El Estado tiene que estar presente, por ejemplo, si tenés una bloquera hay que empezar por regularizar esas cosas, empecemos a trabajar para que la gente en vez de clavar cuatro chapas como hoy sucede, pueda levantar su casita con material.

En eso me va a ayudar mucho Paola Salerno que es arquitecta y mi compañera en la lista que me aporta muchísimo y me va a enriquecer para que pueda trabajar en esos temas.

El Frente de Todos presentó a sus candidatos (Foto: Vía Tres Arroyos)

Tres Arroyos está desbordado en esa situación, El municipio debe empezar a trabajar las tierras, creo que la Ordenanza del Banco de Tierra es algo en lo que se tiene que empezar a trabajar ya, no solo para aquel que menos tiene, sino también para la clase trabajadora que necesita una vivienda. Hoy es irreal que un trabajador pueda comprar un terreno. Hoy un terreno fuera de las cuatro avenidas sale dos millones de pesos, me parece que el Municipio debería reflotar la Ordenanza del Banco de Tierras que hace tres años que no se quieren juntar y discutirlo porque se les termina el negocio.

VTA: Pregunta para que la gente entienda ¿Cómo sabe la ciudad cuales son las tierras municipales?

JF: De muchas maneras. Por ejemplo cuando uno hace un loteo paga la plusvalía con tierras, o porque el Municipio se termina quedando con tierras porque alguien no pagó, o porque el Municipio hizo con algún privado algún convenio como en el predio de Alem y Aníbal Ponce donde el Municipio se va a quedar con 400 terrenos que ya se mandaron a escrituración, en ese caso el Municipio se queda con el 80% de los terrenos y el privado con el 20% en ese caso se debería trabajar para que los laburantes puedan adquirir su terreno.

Hay barrios que están muy abandonados, por ejemplo, La Aceitera no tiene agua, ni cloacas, ni luz, lo mismo pasa en Santa Teresita, parte del Barrio Boca, Olimpo.

Son muchos años de este gobierno que no ha tenido la prioridad de solucionar esto. No puede ser que en el 2021 siga habiendo mangueras de tres o cuatro cuadras para que la gente pueda cargar agua en una estación de servicio como sucede en el barrio que está en la ruta detrás de la Axión.

Tiene que haber una voluntad política para regularizar todo esto.

El Frente de Todos presentó a sus candidatos (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: ¿Por que crees que el Vecinalismo lleva tantos años en el gobierno?

JF: Creo que a la gente le cuesta cambiar y se ha acostumbrado. Creo que también debemos hacer una autocrítica, cuando nos tocó gobernar no hicimos las cosas como corresponden, se cometieron errores, se hicieron muchas cosas bien pero muchas cosas mal y me parece que en el camino la gente prefiere quedarse con lo conocido y le da miedo probar con otra cosa.

También entiendo que la gente está acobardada porque son muchos años de gobierno. Para mi, como máximo tienen que ser 8 años porque sino terminás aburguesado en el poder y te permite hacer y deshacer a tu manera, no solo en lo social sino también en la seguridad, en la salud, en todo.

Mira, por ejemplo, la Comisaría: hace tres años le arrancaron el medidor de gas y hoy sigue sin medidor, entrás y se te cae el techo. Esas personas son las que nos tienen que cuidar a todos los vecinos de Tres Arroyos. Si no podemos tener bien a ese personal policial, cómo podemos pedirle y muchas veces exigirles que nos cuiden al 100% cuando están prácticamente abandonados, la comisaría es una desidia. Lo mismo pasa en el Centro de Entrenamiento, o cuando una persona va a verificar el auto, el día que llueve tiene que entrar en canoa, o vas a narcotráfico y no entra un balde más de los agujeros que tiene el techo, además de que hay policías durmiendo en el suelo.

El Frente de Todos presentó a sus candidatos (Foto: Vía Tres Arroyos)

Pity Federico también hizo referencia a las obras anunciadas por el Vecinalismo que tuvo como principal impulsor al Diputado Por el Frente de Todos Carlos “Cuto” Moreno

JF: Yo reconozco del Dr. Moreno que ha sido la persona que más ha trabajado por Tres Arroyos en la posibilidad de traer obras, también he sido crítico cuando me tocó hacerlo y decir que nosotros (por el PJ) somos parte de esas obras. Tenemos dos diputados que trabajan por Tres Arroyos uno es Pablo Garate es un animal trabajando para el territorio de Tres Arroyos, sé hacia donde apunta y si le toca ser intendente sé lo que es capaz de hacer por la ciudad.

“Cuto” Moreno es un diputado que trabaja junto con el Gobernador y tiene la posibilidad de traer las obras. Llegan en un momento electoral pero llegan en un momento justo porque la ciudad estaba viviendo un caos con el tema del agua, no solo hay falta del servicio durante el verano, hace unos días la gente no tenía agua. También hay que trabajar en la calidad del agua, hay que aprovechar esta mega obra que viene para resolver este problema de una vez.

Este gobierno es el mismo que dejo durante 20 años que eso pasara y así como lo hacen con el agua lo hacen con la seguridad, con la salud.

Yo tengo mis diferencias con el tema de la salud, pero me juramenté no hablar en una pandemia de ese tema, porque soy respetuoso de los enfermeros y mucamas que se merecen todo mis respetos. Me tocó pasar por la sala Covid y vi cómo trabajan los médicos y todo el personal de salud. Eso no quiere decir que no tengamos problemas, que vayamos a una guardia y estemos tres horas esperando para que nos atiendan, bueno, cuando lleguemos al Concejo será el momento de sentarnos con los responsables de salud y ver como solucionamos esos problemas.

El Frente de Todos presentó a sus candidatos (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: Como venimos hablando, la ciudad creció muchísimo poblacionalmente. Hoy las distancias son mucho más grandes para cierto sector de la población para llegar al hospital, al un banco al centro, etc. Además se está construyendo un Campus Universitario que está emplazado en un lugar que no es de fácil acceso para muchos. Es un tema complejo hoy el del transporte.

JF: Hay que dar un debate porque no solo le pasa a la gente de Tres Arroyos, sino también a los chicos de las localidades que vienen a estudiar a la ciudad o la gente que se tiene que venir a vacunar. Hay que dar el debate y definir si es momento de que vuelva el transporte público.

Con respecto a ese tema del transporte creo que en su momento estuvo mal hecho y hay que discutirlo. Hoy para ir y venir del Barrio Municipal al Hospital en remisse tenés 180 pesos de viaje solo de ida, son casi 400 pesos entre ida y vuelta, imagínate si tenés que volver a ir. Que vuelva el transporte público sería una alternativa más y más económica para que los tresarroyenses puedan trasladarse.

Para finalizar la entrevista Julio Pity Federico se refirió a la lista de candidatos que lo acompañarán en esta próxima elección legislativa:

JF: Es una lista en la cual venimos todos de diferentes lugares, pero todos con un gran compromiso por hacer algo por el vecino de Tres Arroyos. Después de muchísimos años logramos una lista de unidad. Cada uno aporta lo suyo, Paola Salerno desde su visión de arquitecta, “el vaca” Suarez que es una persona muy querida en el hospital y así todos, Christian Lagrecca, Alaí Rasmussen como Concejera Escolar siempre metida en instituciones y comprometida con un rol social muy importante, Facundo Elgart desde Pami.

Es una lista de gente nueva pero muy comprometida con el vecino a la que le sumamos un grupo de gente del espacio político que conduce Pablo Garate. Queremos ser esa voz que necesita el vecino en el Concejo.

El Frente de Todos presentó a sus candidatos (Foto: Vía Tres Arroyos)

Para finalizar Pity quiso referirse en lo personal a su familia:

JF: Yanina, mi mujer sabe la pasión que llevo dentro, sabe que en la política no hay horario y siempre acompaña, el otro día me llamaron a mi teléfono a las 4 de la mañana y no lo escuché por lo que volvieron a llamar al teléfono de mi mujer, al otro día eran las dos de la tarde y yo seguía intentando resolver ese problema, imagínate la paciencia que me tiene.

Ellos entienden que yo trato de ayudar a todos y escuchar a todos, si las soluciones no están a mi alcance intento llamar a cualquier persona que me pueda dar una mano.

Hasta que no resuelvo un problema no paro. Cuando era militante acompañé a Valentina Pereyra a la casa de una mujer a la una de la mañana, no la querían internar con su chiquito. Fuimos nosotros y logramos que la internen a las dos de la mañana. Yo me fui.

A las cuatro le dieron el alta y a las cinco el chiquito falleció. Siempre me reproché eso: Por qué no me quedé en el hospital, quizás no hubiese podido hacer nada pero me quedó esa sensación de que podía haber hecho algo más.

Por eso y muchas otras cosas les agradezco el apoyo, sin ellos no podría hacer lo que hago.