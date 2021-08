Esta sábado, a las 11 horas en la Quinta del Sindicato de Camiones, el Frente de Todos presentó la lista de candidatos que participará en las próximas PASO, encabezada por Julio “Pity” Federico.

Con la presencia de sindicalistas, concejales y representantes del peronismo local el acto se llevó adelante respetando los protocolos sanitarios dispuestos.

El Frente de Todos presentó a sus candidatos (Foto: Vía Tres Arroyos)

Luego de la presentación uno por uno de todos los candidatos, el primer orador de la jornada fue el Diputado Provincial, Pablo Garate quien expresó su satisfacción por presentar una lista de unidad:

“Estoy muy feliz de tener una lista consensuada, con gente con experiencia con gente más joven, con gente nueva en la política pero con algunos elementos que nos unen, y mucho, que es el compromiso de construir el Tres Arroyos que queremos, el Tres Arroyos que amamos y queremos que esté mucho mejor.” – inició el diputado y continuó.

“Lo mismo nos pasa con los compañeros del distrito y las localidades, es un saldo pendiente que las localidades estén mejor.”

“Todos nuestros candidatos y candidatas tienen algo en común, saben siempre de qué lado están, siempre van estar del lado del vecino”.

“Cuando hablamos del futuro de Tres Arroyos, es un Tres Arroyos con desarrollo productivo, tecnológico, industrial pero también con desarrollo social, con igualdad de oportunidades, mucho más seguro del que vivimos, que tenga un Municipio cercano que escuche a la gente y que tenga como prioridad los problemas de los vecinos”.

“Nos ha costado mucho que el frente de Todos tenga una sola lista en Tres Arroyos. – continuó Garate- Agradezco a mi amigo ‘Pity’ y a todas y todos los candidatos porque tienen la enorme tarea, en este primer paso, de mostrar hacia dónde vamos, de explicarle a los vecinos de un barrio, o aquel de un sindicato o al que trabaja en la cultura o en la salud hacia dónde vamos y que queremos”.

“Este 2021 es el primer paso, seamos capaces todos los que estamos acá de explicarle a los vecinos hacia dónde vamos”.

“Hay compañeros que postergaron sus aspiraciones y otros que aceptaron estar en esta lista por el solo hecho de entender que esto es un proyecto, un proyecto que recién comienza” –finalizó.

Diana Brosio Candidata a Concejera Escolar

Seguidamente hizo uso de la palabra la primera candidata a Concejera Escolar Diana Brosio y expreso: “quiero agradecer a quienes depositaron su confianza en mí para llevar a cabo esta tarea”.

“Sueño con un concejo escolar de puertas abiertas, que esté posicionado siempre un paso delante de los problemas, que no sea únicamente el receptáculo donde ya la gente llegue desesperada. Hay una función muy importante que llevar adelante.”

“Todos estamos comprometidos en la educación, sabemos que la educación es el camino, es lo que nos ha abierto las puertas a todos. Somos un espacio que escucha y que toma todo lo que los ciudadanos llevan como necesidades. Hay una sola cosa por hacer: trabajar para que ese mañana que todos queremos se empiece a construir hoy”.

Paola Salerno segunda candidata a Concejal.

A su turno Paola Salerno segunda en la lista de candidatos a concejales expresó su agradecimiento a Pablo Garate por la convocatoria a participar de este proyecto.

“Yo soy nueva en la política, supe que debía comprometerme que hay muchos proyectos que se pueden hacer desde lo público que les cambia la vida a la gente - inició y continuó- Hablamos mucho con Pity de los problemas y necesidades de los barrios, de los planes habitacionales que hacen falta, de la gente que busca su casa o su terreno y no tiene respuesta del municipio. Esas son cosas que nos preocupan y que creemos que desde la política se pueden dar las soluciones reales a esos problemas”.

“Este grupo humano es muy trabajador, que está todo el tiempo pensando en proyectos para mejorarle la vida a los vecinos. Me comprometo desde hoy a dar lo mejor de mí, que es trabajar”.

Julio “Pity” Federico

El primer candidato a Concejal, Julio Pity Federico fue el último orador de la jornada

“Siento un gran orgullo de poder encabezar esta lista. Para mí es una doble responsabilidad y es doble por lo siguiente: cuando yo andaba recorriendo la calle la gente nos pedía una sola lista, y este es el momento de tenerla y es gracias a un montón de compañeros que han tenido el gesto y la generosidad para que haya una sola lista. De eso se aprende, se aprende a trabajar en conjunto y eso es una gran señal para el peronismo de Tres Arroyos”.

Y prosiguió: “Agradezco a mis compañeros del Concejo y valoro muchísimo el trabajo que hicieron con el tema de las tasas, cuando el Vecinalismo quería llevar las tasas al 50 o 60% en un contexto de pandemia, y fueron ustedes los que le pusieron un freno porque fueron una oposición madura y con diálogo. Esas cosas el vecino tresarroyense las valora mucho, por eso quería agradecérselos públicamente”

“Muchas veces buscan confundirnos y dicen que no acompañamos el presupuesto. El presupuesto lo acompañamos, lo que no se acompañó fue una tasa del 60% en momentos tan difíciles”.

“Tenemos claro que hay un proyecto a futuro. Siento un gran respaldo del diputado Moreno y del diputado Garate para trabajar en un proyecto nacional, provincial y local”

“Hay muchísimo por hacer. Nosotros somos personas que están día a día con el vecino, entendiendo qué es lo que está pasando y cuando recorremos los distintos barrios de la ciudad vemos los mismos problemas de hace 20 años”.

“Recién cuando venía para la quinta de Camioneros miraba el Barrio Santa Teresita, y no ha avanzado nada en 20 años de vecinalismo, y eso se tiene que terminar, pero se tiene que terminar con una voz reclamando en el Concejo Deliberante por todos los vecinos de Tres Arroyos que no tienen esa posibilidad.

“Y cuando digo Santa Teresita, dijo Ruta 3 Sur, digo La Aceitera que no tiene una plaza, que no tiene agua corriente ni cloacas. Nosotros debemos tomar el compromiso y seguir trabajando por todos esos vecinos.”

“Con respecto a la inseguridad, no nos podemos acostumbrar a vivir así, con abuelos que tienen miedo de salir a la vereda. Claramente no hay un plan de seguridad, no puede seguir pasando lo que pasa en Tres Arroyos. El municipio nos tiene que mostrar el plan de seguridad, y cuando muchas veces me refiero al intendente lo hago porque es el intendente la primera persona responsable de la policía. Los vecinos nos merecemos vivir tranquilos”- indicó Federico.

“Entre otras cosas también necesitamos tener un Plan de Viviendas Municipal, tenemos que tenerlo y darle prioridad. Tenemos que trabajar en el deporte, que los chicos estén en las escuelas y haciendo deportes, cuando uno recorre se da cuenta que el Estado no está presente en el Deporte”.

“Cuando vamos a Chaves, Juárez o San Cayetano vemos que tienen su movilidad, sus combis, su transporte. Tres Arroyos no tiene nada y es hora que le demos prioridad. Hace mucho tiempo que lo estamos reclamando en el Concejo Deliberante y no fuimos escuchados. No puede ser que un deportista local tiene la posibilidad de participar y competir en altos niveles tenga que vender un chancho móvil para salir a competir afuera. Son vecinos que nos van a representar a nosotros y tiene que haber un Estado presente”.

“Claramente en el tema de la salud tenemos una mirada diferente pero nosotros somos respetuosos y sabemos que no es el momento de hablar de la salud, simplemente porque estamos muy agradecidos con las enfermeras, las mucamas, los doctores que están peleando día a día con esta maldita pandemia. El día que llegue el momento seguramente lo vamos a hablar, no creo que este sea el momento de involucrar a la salud en una discusión política”

“Tenemos un gobierno Nacional y Provincial presente, dos legisladores presentes, que para nosotros son como Messi y Maradona juntos, tenemos que disfrutarlos y explotarlos porque son dos laburadores de la política de Tres Arroyos”.

“Vamos a estar ahí, para reclamar y escuchar a la gente porque el Movimiento Vecinal tiene un gran problema: a la gente hay que escucharla y toda esa gente tiene que tener presente que quien le habla y todos los que me acompañan en esta lista, desde el primero al último tenemos la misma responsabilidad y las mismas ganas de trabajar por los vecinos de Tres Arroyos – finalizó Julio Federico.

