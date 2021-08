Facundo Elgart (FE), es jefe del Pami en Tres Arroyos y profesor de Educación Física.

Además de sus funciones en el Pami, es profesor en la Escuela Técnica de la materia Construcción Ciudadana.

Hace 12 años se recibió de docente y desde ese momento comenzó a militar en Suteba para abocarse a la política desde hace 6 años.

Se crio en el barrio de la Escuela Técnica, hizo la primaria en la Escuela Nº 5 y la secundaria en el Industrial.

Fue papá a los 18 años y hoy espera su segundo hijo con su segunda pareja.

Estudió Educación Física en Bahía Blanca, regresó a la ciudad para comenzar a trabajar con los equipos de Rugby del Club de Cazadores, primeramente como preparador físico y luego como coordinador del club.

Trabajó en Educación Especial en la Escuela Nº 501 como profesor de educación física. Fue además árbitro de fútbol.

Es militante de “La Cámpora” y 3er precandidato a concejal por el Frente de Todos, en las próximas Paso 2021.

Vía Tres Arroyos dialogó con Facundo Elgart para conocer sus pensamientos y sus preocupaciones.

Facundo Elgart 3er precandidato a concejal por el Frente de Todos (Foto: Vía Tres Arroyos)

FE: “Una de las partes que me ayudó muchísimo con la política es la parte de trabajar con grupos y la formación de grupos. Uno va adquiriendo experiencia de todos los trabajos por los que ha pasado, para después poder desarrollarse en los ámbitos que le toque ocupar”.

- VTA: Por tu trabajo como responsable del PAMI, estás muy en contacto con los adultos mayores

FE: “Si claro, hay una línea política muy fuerte establecida en el Pami. Hoy los puestos de jefatura y direcciones están ocupados por personas del ámbito político, eso es claramente una decisión importante, siempre fueron administrativos, que ocuparon los puestos o por carrera o por tiempo dentro de la institución”.

“Este gobierno privilegió para esos puestos a gente de la política que tiene otra mirada sobre los problemas de las personas, por supuesto que, como todo, tiene el vaso vacío y el vaso lleno. En algunos aspectos tendremos nuestros déficit, pero en el tema de la empatía y en el estar con el otro, el político siempre tiene un recaudo especial.”

“Cuando llega una persona yo imagino que puede ser mi papá o mi mamá y que mañana puedo ser yo el que necesite una mano”.

“Es lo que tenemos que hacer, sentarnos y escuchar a la gente porque hay cosas que dependen de uno y otras no. En las cosas que dependen de uno todo tiene que ser un diez, y en las que no, hay que tratar de ayudar, ponerse en el lugar del otro y hacer las gestiones que se tiene que hacer”.

El Frente de Todos presentó a sus candidatos (Foto: Vía Tres Arroyos)

Como militante de “La Campora”, Elgart explica la mirada de algunos sectores de la sociedad hacia la agrupación:

FE: “Creo que hay una demonización por parte de los medios de comunicación hegemónicos hacia “La Cámpora”.

“Es la agrupación más grande del país y qué más jóvenes nuclea, jóvenes que están por sus convicciones y yo creo que la derecha argentina y del mundo, le tiene miedo a las convicciones, porque no se negocian, y ese es el punto de inflexión con otras agrupaciones que por ahí se pueden doblegar. Yo creo que es muy difícil que un miembro de La Cámpora se pueda llegar a doblegar y eso es a lo que le teme la derecha. No tenemos otro tipo de compromiso que las convicciones”.

Elgart se tomó unos minutos para explayarse sobre la situación actual del país:

FE: “Cristina es nuestra conductora política y Alberto nuestro presidente. Hoy en día es muy difícil evaluar una situación tan compleja y tan crítica como la que sucede en una pandemia”.

“Las críticas que hoy recibe el gobierno no son diferentes a las críticas que se reciben en todo el mundo, hubo antivacunas, gente que hizo marchas en contra de no salir, etc. eso pasó acá y pasó en todo el mundo. Si hubiésemos tenido otro presidente, Hubiese pasado exactamente lo mismo”.

“A eso – continuó - hay que sumarle las circunstancias en las que quedó el país con el Gobierno anterior, con una deuda impagable de 45 mil millones de dólares. Ayer escuchaba al ministro Guzmán y expresaba que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional nos puede dar una fórmula de cómo pagar esa deuda”.

“La producción y el trabajo es lo que nos va a sacar de esto, pero nos va a llevar muchos años, pero los tiempos de la política no son los tiempos de las personas, posiblemente a mucha gente le va a hacer mucho daño salir de esta situación”.

El Frente de Todos presentó a sus candidatos (Foto: Vía Tres Arroyos)

Con respecto a las propuestas electorales Elgart mencionó que uno de los temas que más le preocupa y en el cual se encuentra trabajando es en la Salud

FE: “Me preocupa cómo mejorar la calidad de la atención de la salud en Tres Arroyos, yo lo vivo todo el tiempo desde una obra social. Creo que desde la política se pueden tomar decisiones, ir mejorando de a poco, son cosas que no pueden cambiar de un día para el otro pero se pueden solucionar con gestión”.

Hace unos días se conoció la denuncia de una periodista de La Plata que tras atenderse en la Clínica Hispano tuvo que abonar un adicional sobre la cobertura de la Obra Social, situación que fue abordada hace unos años por diferentes Sindicatos que realizaron marchas en contra del Círculo Médico, al respecto Elgart comentó:

“En realidad este problema lo tiene gran parte de la provincia de Buenos Aires. Hay que establecer metas no puede ser por ejemplo que un eco doppler cardíaco algo muy sencillo para hacer sea un problema para quien lo necesite o que ir a un gastroenterólogo sea un problema. El tema de las especialidades es algo que me preocupa muchísimo y hay que abordarlo”.

“Con respecto a la oncología hay una sola doctora especializada en la ciudad, trabaja muy bien es muy responsable, pero la ciudad creció mucho y no tenemos la atención adecuada para la cantidad de habitantes que somos. Es un déficit que tenemos que abordarlo de todos los lugares y tratar de ayudarnos entre todos”.

Consultamos a Elgart sobre las permanentemente campañas solidarias que se realizan para recaudar fondos y ayudar a diferentes personas porque las obras sociales no responden o no se hacen cargo de los costos de los medicamentos o de los tratamientos.

FE: “Al rescate de esas situaciones se tiene que salir desde lo público nosotros tenemos un hospital de calidad, el tema es que tenemos que unir todas las partes, los médicos tienen que colaborar y las obras sociales tienen que hacer su parte”.

“Con respecto a las obras sociales, en Pami concretamente yo puedo dar fe que PAMI siempre paga, sino paga acá, paga en otro lado. El tema que me preocupa es que la gente se tenga que trasladar 400 km o 1000 km para ir y venir a Buenos Aires a realizarse una atención que podría brindarse acá. Tenemos que establecer desde la política algún mecanismo para que la gente no tenga que trasladarse”.

El Frente de Todos presentó a sus candidatos (Foto: Vía Tres Arroyos)

Respecto a su candidatura Elgart indicó:

“El hecho de haber formado una lista única y de unidad para nosotros fue una gran satisfacción, fue un trabajo enorme, arduo, no fue fácil porque venimos de caminos distintos pero nuestro jefe político, que es Máximo Kirchner, pudo lograr la unidad a nivel nacional y nosotros teníamos que seguir el mismo camino”.

“Esperamos mantener esta unidad, muchas veces en la política es complejo porque tenemos ideas diferentes y es normal que así sea, pero lo más sano para todos, es que el peronismo esté unido, por lo menos para los embates que tiene la derecha sobre la política Argentina y la política latinoamericana. – finalizó.