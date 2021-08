Paola Salerno (PS) es Arquitecta, tiene 51 años. Está casada hace 27 años con Sergio Arámbulo reconocido futbolista de la ciudad que supo defender las camisetas de Quilmes y El Nacional, juntos tienen tres hijas: Mercedes, de 26 años, que estudia Arquitectura, Ana, de 20 años, estudiante de Licenciatura en Musicoterápia y Araceli, de 14 años, que cursa el tercer año del secundario.

Nació en Buenos Aires pero desde los tres años vive en Tres Arroyos, volvió a Capital Federal para estudiar en la universidad y se recibió en el año 1994.

Salerno es precandidata a 2da Concejal por el Frente de Todos, en la lista que lidera Julio “Pity” Federico y dialogó con Vía Tres Arroyos (VTA).

Como Arquitecta la urbanización es su punto fuerte, y en ello está dispuesta a trabajar para cambiar algunas realidades de los barrios más retrasados de la ciudad.

Paola Salerno, junto a su marido Sergio y sus hijas Milagros, Ana y Araceli (Foto: Vía Tres Arroyos)

VTA: ¿Por qué la política?

PS: En mi casa siempre se habló de política. Todos eran peronistas, mi abuelo, mi papá, mi tío y mi mamá. Se discutía mucho sobre los problemas que había, sobre todo, lo que pasaba en Tres Arroyos.

Mi papá, Antonio Salerno, nunca fue candidato a nada, no le interesaba, pero siempre participaba en muchas campañas. Yo lo acompañaba mucho, a llevar boletas, a reuniones en las Unidades Básicas, del Partido , como se llamaban en aquella época.

Siempre me interesó participar en política y me invitaban a sumarme pero por distintas situaciones siempre lo fui postergando, o porque mis hijas eran chicas, o porque estaba armando el Estudio, siempre terminaba diciendo que no.

En esta oportunidad Pablo Garate, cuando me invitó a participar me hizo ver, quizás porque él también es un profesional, que son etapas y que uno debe animarse a participar.

Cuando charlaba con él, yo le hacía notar algunas cuestiones que pasaban en Tres Arroyos, fue Pablo quien me dijo que para cambiar esas cosas hay que trabajar, comprometerse y no quedarse en casa quejándose de que no te gusta tal o cual cosa. Lo charlé mucho con mi familia Sobre todo con Sergio mi preocupación mayor era saber cómo nos íbamos a seguir adelante con todas las cuestiones domésticas, él me brindó todo su apoyo me dijo que me iba a acompañar y ayudar en todo lo que necesitara.

Yo siempre trabajé en lo privado y cuando querés lograr algún objetivo la única forma que hay es trabajar, trabajar y trabajar, lo que más miedo me daba para involucrarme es el tiempo que me demanda atender el Estudio. Mi hija mayor se está por recibir de Arquitecta y eso me permitirá delegar muchas cuestiones de mi profesión en ella.

Julio "Pity" Federico y Paola Salerno, precandidatos a Concejales por el Frente de Todos (Foto: Vía Tres Arroyos)

Paola Salerno brindó sus primeras impresiones sobre los problemas de la ciudad que más demandan su atención:

“Yo creo que a la ciudad le falta planificación, Tres Arroyos ha crecido enormemente y ha crecido espontáneamente, no hubo un desarrollo urbanístico que haya acompañado ese crecimiento. Tres Arroyos es una ciudad que, por su ubicación y su geografía, ya que tenemos el arroyo y la ruta, está como encerrada, por lo que le es difícil crecer, es como agua que desborda, la urbanización cruzó la ruta, y todos esos sectores que están fuera de ese anillo que son las cuatro avenidas, han crecido espontáneamente hacia diversos sectores, sin una planificación”.

“Esto trae varios problemas: si se hubiese pensado diferente, por ejemplo, tengo mis servicios de infraestructura, agua cloacas etc. en un sector X de la ciudad voy hacer que Tres Arroyos crezca para ese lado para que haya un fácil acceso a ellos y brindarle esa infraestructura a esos nuevos barrios, pero el Estado Municipal, al no planificar, hoy le resulta el triple de difícil abastecer de servicios a esos nuevos barrios y eso le hace la vida mucho más difícil a un montón de familias”.

Uno de los ejemplos más claros que expresó Salerno es sobre la nueva mega obra del agua que presentó hace algunos días el Diputado Carlos Moreno para solucionar el gran problema de la escasez que tiene una parte de la ciudad durante todo el año. Esta obra está prevista que se realice hacia el lado del Camino de Cintura, donde se construye el Polo Educativo. Al respecto Salerno indica:

“El sistema de agua que hay en Tres Arroyos fue pensado para otro momento, para otro Tres Arroyos. Sin dudas que la ciudad debe crecer hacia ese sector, hay nuevos loteos y hay sectores donde seguir haciendo loteos. Igualmente no hay que olvidarse de asistir a otros sectores de la ciudad que por el motivo que fuese, ya no importa cuál, son familias que necesitan de los servicios y vamos a tener que pensar cómo hacerlo, como asistirlos de infraestructura”.

“También esos barrios tienen que tener un núcleo circulatorio que los una. Creo que el transporte público es fundamental, algo aunque sea mínimo tiene que empezar a haber, aunque no vaya desbordado de gente cumple una función social”.

“Cuando hablo de unir la ciudad es unirla con un transporte pero también con servicios que no solamente sean de infraestructura urbanística, por ejemplo, ¿Es necesario que una persona que tiene que sacar un turno en el hospital, vaya al hospital? Si están las salitas, y está la tecnología, que la gente saque el turno ahí, si se hicieron un análisis en el hospital, que reciban los resultados en la salita de su barrio. Esas son cosas que no tienen que ver con presupuesto, tienen que ver con organización y gestión”.

“Entiendo que en una Municipalidad haya cuestiones muy gruesas, pero hay cuestiones muy sencillas y fáciles de acompañar que le hacen mucho más cómoda la vida a la gente”.

Paola Salerno, precandidata a Concejal por el Frente de Todos (Foto: Vía Tres Arroyos)

Luego prosiguió:

“Otro ejemplo, yo no puedo creer que, en Tres Arroyos, en el Procrear anterior ni en este, haya habido un desarrollo urbanístico. El Procrear lo que planteaba es: vos podés tener un terreno y hacerte tu casa, podés no tener tu terreno y hacerte la casa en el fondo de la casa de tu papá, o anotarte para un desarrollo urbanístico, las tierras las pone el Estado y después la gente que ha salido sorteada, van a ser los beneficiarios de esos inmuebles que se construyan en ese pequeño barrio. Eso aquí nunca sucedió.”

“Hay muchos barrios privados que se están construyendo, por supuesto que para gente con otro poder adquisitivo, esos son desarrollos urbanísticos, tienen pensado su ingreso, su plaza, su esparcimiento; es lo mismo que debería pasar en lo público, es decir un desarrollo urbanístico pensado”.

VTA: ¿Qué es lo que te gustaría para Tres Arroyos?

“Hay que pensar en una ciudad más vivible, donde las personas puedan salir y a caminar sin que un auto te pase a 200 kilómetros por la esquina, una ciudad más integrada con transporte público, que se tejan redes para brindar los servicios básicos de otra manera, como lo hablamos anteriormente con el hospital, esas son formas de acercar, construir más escuelas, gestionar un plan de viviendas me haría muy feliz”.

La precandidata también se tomó unos minutos para reflexionar sobre si Tres Arroyos es inclusiva en su urbanización para las personas con discapacidades, al respecto dijo:

“En ese sentido Tres Arroyos es poco inclusiva. Esas son cosas que tienen que ver con lo estatal, en ciudades como Buenos Aires, al lado del cordón de la vereda hay unos cerámicos texturados que le permite a una persona no vidente identificar que se está acercando al cordón de la vereda, hay texturas rugosas en los cruces de avenida, semáforos con sonido y un montón de señalizaciones que les permite a las personas no videntes guiarse, hay rampas para las personas con poca movilidad. Acá no hay nada de eso , hay rampas pero muy pocas. Hay muchas cosas que se pueden hacer”.

“Hay un concepto básico del urbanismo, las ciudades no se hacen para los vehículos, se hacen para vivir y para el peatón, el auto es un intruso, por lo que tiene que haber otra velocidad dentro de la ciudad para la circulación de los autos, más lomas de burro, más seguridad y servicios para el peatón. En el Parque Cabañas se prohibió el ingreso de automóviles, se convirtió en un paseo peatonal y eso está muy bien”.

Para finalizar Paola Salerno se refirió a sus convencimientos para integrar esta lista:

“Me convenció, como dije, Pablo Garate y, sobre todo, la pluralidad que surgió en esta lista de consenso que es súper enriquecedora. La integran toda gente de buena madera, preocupada por Tres Arroyos, todos trabajan con las mismas ganas desde “Pipo” Pescader que va último hasta “Pity” que va primero. Es un grupo que viene trabajando desde hace mucho tiempo y eso les da un conocimiento activo y creativo que es barbaro”.