En Sesión Extraordinaria se aprobó por unanimidad la compra del edificio de Cresta

El Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos llevó adelante esta mañana una Sesión Extraordinaria para tratar la autorización al Departamento Ejecutivo de realizar la compra del edificio donde funciona el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (Cresta)

Con presencia de la totalidad del Cuerpo Legislativo, el proyecto se aprobó por unanimidad.

Sin embargo, el punto álgido de la sesión pasó por las críticas de los concejales del Movimiento Vecinal por no haber sido invitados a la firma de cesión a la provincia del edificio del Conservatorio de Música , ya que según estiman por la educación luchan todos por igual.

El proyecto del nuevo Conservatorio se inició hace cuatro años. La obra fue iniciada y llevada a cabo casi en su totalidad bajo la gestión de Carlos Sánchez, enfatizan.

A las críticas se sumaron concejales de Juntos.

Roxana Calvo (MV) “Acá no hay lugar para mezquindades políticas”

Roxana Calvo del Movimiento Vecinal indicó en dialogo con Vía Tres Arroyos indicó al respecto: “Estamos un poco preocupados por algunos gestos que estamos notando desde el Ejecutivo. Defender entre todos la educación pública, es fundamental. Que en un distrito pequeño como Tres Arroyos, alejado de los grandes centros urbanos, podamos sostener tanto el Conservatorio de Música, el Cresta, los Institutos de Formación Superior, son bastiones y en los últimos años gente que nos precedió han luchado mucho para lograrlos y en eso tenemos que estar todos juntos, acá no hay lugar para mezquindades políticas”.

“Mi discurso en el recinto estuvo atravesado por esa idea de unirnos de no buscar mezquindades, de no buscar quién saca provecho porque entiendo y entendemos, los que trabajamos en la educación pública, que si no nos unimos, vamos a ir perdiendo ciertos espacios, por lo tanto, es fundamental seguir sosteniéndolo con inteligencia y con generosidad. Espero que el año que viene podamos tener un mejor diálogo entre el Ejecutivo y el Deliberativo”.

Consultada sobre a qué se refería con mezquindades políticas, Calvo indicó: “tiene que ver con el hecho de que digan, por ejemplo, que tal obra de la gestión anterior es una herencia recibida y no está en nuestro espíritu continuar con esa obra. El propio intendente, creo que el viernes pasado hablaba de que él quería entregar las llaves a la Provincia porque no quería saber más nada con el Conservatorio de Música, eso a mí realmente como educadora me dolió mucho”.

“Eso es fundamental revertirlo de alguna manera. Cualquier hecho de la educación pública, sea de una bandera política o de la otra tenemos que estar todos los tresarroyenses unidos”.

Y continuó: “No fuimos invitados a la firma del convenio de los terrenos por el Conservatorio. Ayer le mostré mi preocupación particularmente a la presidenta del Consejo para que adelante o atrase la hora de inicio de la Sesión. Tuve una respuesta bastante inesperada que me dejó sorprendida, al pasar me dijo ‘en la vida se gana y se pierde’ a lo cual le respondí que acá perdemos todos”.

“Yo formo parte de la comisión del Fondo de Financiamiento Educativo, del Consejo de Educación Superior en la que está la directora del Conservatorio y hemos sido testigos del esfuerzo de la peregrinación que han tenido, para lograr la firma para la entrega de las llaves del Conservatorio, por lo tanto, es importante estar acompañando, que todos los actores políticos estemos acompañando”.

“Era una cuestión de media hora, de 40 minutos, modificarlo y que todos podamos estar celebrando tanto la firma de la entrega del Conservatorio como también la aprobación por parte de Consejo Deliberante de la compra del Cresta”.

Marisa Marioli (Juntos): “El oficialismo no está refundando la educación de Tres Arroyos”

Marisa Marioli, concejal de Juntos expresó sobre la compra de Cresta: “Es un triunfo para la educación pública de Tres Arroyos a partir del cual se seguirá construyendo una educación que aspiramos a que sea cada vez más calidad. Nuestro bloque siempre estuvo a favor de la compra de Cresta”.

Luego Marioli se refirió al tema vedette del día la no invitación al traspaso del edificio del Conservatorio

“La solicitud a la presidenta del Consejo de aplastar un poquito la sesión para poder estar en el acto nos fue denegada y nos resulta un acto de poca institucionalidad dentro del concejo porque la mayoría queríamos ir. A todos nos parece que es muy importante lo que sucede hoy con el Conservatorio. Hoy tenemos dos hechos en el mismo día a la misma hora ¿No te llama un poquito la atención?”

“Yo soy una persona relacionada con la educación de toda la vida, el traspaso significa que el municipio entrega a la provincia para que puedan cobrarse los sueldos, para que se puedan designar mayor cantidad de auxiliares, de personal. No es cualquier cosa, es algo muy importante y nosotros creemos que como Concejo Deliberante tenemos que estar presente porque todo el tiempo estamos a favor de la educación y no fuimos invitados”.

“El oficialismo no está refundando la educación del Tres Arroyos. Muchos desde hace mucho tiempo vienen trabajando por la educación de Tres Arroyos, entonces ese ninguneo, la verdad que a esta altura no corresponde”.

“Nosotros también estamos en representación de los vecinos, no votaron solamente al oficialismo, también nos votaron a nosotros y también tenemos que dar respuesta. Cuando nos han pedido compromiso de que las cosas se resuelvan lo más pronto posible, hemos estado ahí, siempre hay disposición pero el dialogo debe ser de ida y vuelta”.

La respuesta de Alejandro Barragán (UxP): “me pareció un discurso de barricada”

En dialogo con Vía Tres Arroyos el concejal de Unión por la Patria expresó:

“Es un día muy importante - indicó Alejandro Barragán - ahora podemos decir que Cresta es nuestro. Hace poco nos llegó una carta documento con un pedido de desalojo. Algunos desmanejos a la hora de hacer los contratos, desembocó en las gestiones que terminan hoy con la compra del edificio”.

Consultado sobre los dichos de la concejal Calvo, enfatizó: “Tampoco estuvimos invitados nosotros, no era un acto, era el traspaso de llaves”.

“No sé si en otra oportunidad a pasado que concejales de otros partidos estén preocupados por estar en actos nuestros, pero bueno, pueden ser que se estén viniendo para el lado nuestro”.

“Ya vamos a tener la oportunidad cuando se inaugure realmente el Conservatorio de estar todos, ahí apoyando”.

“Es lógico que, luego de 28 años de gobierno digan que todo lo hicieron ellos; y cuando ellos se refieren a que yo había hablado solo del último año, también es lógico, yo tengo que hablar de la gestión nuestra a partir de que ganamos la Municipalidad. Me pareció un discurso más de Barricada. El edificio de Cresta lo podrían haber gestionado y comprado en estos 20 años que estuvieron, con los recursos que los gobiernos a nivel nacional y provincial le han dado al vecinalismo, ahora que estén tan en contra del peronismo, eso sí me llamó la atención.”- finalizó.