El secretario de Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Gabriel Guerra volvió a ratificar la eficacia de las vacunas e indicó, en declaraciones a Radio 3, que “El 30% de pacientes internados tiene el esquema de vacunación iniciado, la mayoría de los que pasaron por la internación, o están en este momento, no lo tienen completo lo mismo que los que fallecieron en estas semanas”.

Guerra agregó que: “El avance de la campaña de vacunación ha generado que el impacto sobre los pacientes enfermos sea mucho menor”.

Además remarcó que el 94% de los habitantes del distrito de Tres Arroyos cuenta con una dosis, el 90% completó el esquema con la segunda y un 25% cuenta con la tercera dosis de refuerzo.

Foto: Pedro Castillo Foto: Castillo Pedro

“Este número de casos que estamos detectando, era algo esperable, no nos toma de sorpresa teniendo en cuenta la alta movilidad de la sociedad en este momento. No es un dato menor que la incidencia entre la cantidad de casos activos y la cantidad de pacientes internados es más de 10 veces menor de lo que tuvimos en las dos olas previas”- indicó.

Guerra hizo hincapie y mencionó que el año pasado a esta misma altura, las salas de internación estaban ocupadas en un 80%, mientras este año en un 20% con mucho más casos activos de Coronavirus.

“Las vacunas son efectivas y eficaces”

Gabriel Guerra evitó polemizar con el sector de la sociedad que están en contra de la vacuna y se manifiestan en contra del pase sanitario.

“Intento no hacer hincapié en los vacunados o no vacunados porque no quiero que se generen más grietas de las tantas que tenemos en el país, pero sí como mensaje hay que dejar en claro que las vacunas se están aplicando en todo el mundo, son efectivas, eficaces y seguras y han generado el cambio de la situación epidemiológica de la pandemia”

“La vacuna no solo genera una protección individual también una protección colectiva - y continuó -el avance de la campaña de vacunación a generado que el impacto que los pacientes enfermos sean mucho menor y se pueda transitar la enfermedad en forma ambulatoria, esto se demuestra con la evidencia de los números”.

Para finalizar Gabriel Guerra volvió a hacer hincapié en las medidas sanitarias necesarias para mitigar el impacto y los riesgos de contagio, uso de barbijo cuando estemos en contacto con otras personas, las medidas de higiene y ventilar los lugares cerrados.